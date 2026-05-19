李대통령, 고향 안동서 다카이치 日총리 맞이 "어제부터 기다렸다"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 19일 안동에서 다카이치 일본 총리를 맞이해 한일 정상회담을 시작했다.
- 이번 회담은 상호 고향 방문 형식의 셔틀 외교이자 세 번째 정상 회담으로 다양한 협력 방안을 논의할 예정이다.
- 양국은 에너지 안보, 비상시 원유·석유제품 상호 융통, 산업·통상 정책 대화 신설 등을 발표할 가능성이 거론됐다.
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"소도시까지 오시느라 너무 고생하셔"
에너지 안보 협력 발표 이뤄질 전망
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 자신의 고향 안동에서 다카이치 사나에 일본 총리를 맞이했다. 양 정상은 소인수 회담을 시작으로 한일 정상회담에 들어간다.
이 대통령은 이날 대구공항을 통해 입국한 다카이치 총리를 안동에 마련된 숙소에서 맞이하며 "시골 소도시까지 오시느라 너무 고생하셨다. 어젯밤부터 기다리고 있었다"고 인사했다.
이 대통령은 다카이치 총리가 자주 입는 푸른색 계열의 타이를 착용해 존중의 의미를 담았다.
이번 회담은 지난 1월 이 대통령이 다카이치 총리 고향인 일본 나라현을 찾은 데 대한 답방 성격을 지닌 '셔틀 외교' 차원이다. 당시 다카이치 총리 역시 나라현의 숙소에서 이 대통령을 맞이한 바 있다.
이번 양 정상의 회담은 작년 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회담 당시와, 지난 1월에 이어 네 달 만에 이루어지는 세 번째 만남이다.
두 정상은 이번 회담에서도 다양한 협력 방안을 모색할 것으로 보인다.
일본 언론에서는 이번 회담을 계기로 한일 간 에너지 안보 협력에 관한 발표가 이루어질 가능성이 거론된다.
요미우리 신문은 양국이 회담 후 공동 보도자료에 비상시 원유와 석유제품의 상호 융통 협력을 위한 민관 대화 추진, 한국 산업통상자원부와 일본 경제산업성 간 '산업·통상 정책 대화' 신설 등의 내용을 담을 예정이라고 보도하기도 했다.
양국 정상은 회담 이후 만찬과 친교 행사를 이어갈 예정이다.
pcjay@newspim.com