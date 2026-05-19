현대차·기아, '2026 발명의 날' 개최…우수 특허 69건 선정

AI 핵심 요약beta
- 현대차와 기아가 19일 남양연구소서 사내 특허 경연대회 '2026 발명의 날'을 열었다.
- 현대·기아는 지난해 출원 특허 3074건 중 69건을 선정해 양산적용·우수특허·i-LAB 부문으로 시상했다.
- 운전자 보조·연료전지·배터리·트레일러 감지 등 첨단 기술 발명이 수상했고 김상욱 교수가 특별 강연을 했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 현대자동차와 기아가 19일 경기도 화성시 남양연구소에서 사내 특허 경연대회 '2026 발명의 날' 행사를 열었다. 17년째를 맞는 이 행사는 연구원들의 우수 신기술 발명을 지원하고 글로벌 지식재산권을 확대하기 위해 매년 시행되고 있다.
현대·기아는 지난해 사내에서 출원된 3074건의 발명 특허와 프로젝트를 평가해 총 69건을 수상작으로 선정했다. 양산적용 특허 부문 58건, 우수 특허 부문 9건, 사내 특허 인큐베이팅 활동(i-LAB) 부문 2건이다.
양산적용 특허 부문에서는 현대·기아 제품에 적용돼 차량 기술 경쟁력 향상에 기여한 발명자들을 포상했다. 무취 미생물을 포함하는 냄새 방지용 조성물과 차량용 배터리 냉각 시스템 개발자들이 대표 수상자로 선정됐다.
우수 특허 부문에서는 특허성, 기술 개발 선행도, 독창성 등을 기준으로 최우수상 2건, 우수상 2건, 장려상 4건을 시상했다. 최우수상에는 운전자 제어 보조 시스템(DCAS) 규제 항목을 고려한 차로 변경 전략과 연료전지 차량 열화 성능 회복 운전 방법이 선정됐다. 올해 신설된 해외 연구소 부문에서는 미국기술연구소(HATCI)의 원거리 트레일러 감지 및 경로 계획 시스템이 수상했다.
현대·기아는 임직원들의 창의적 연구활동을 지원하기 위해 i-LAB을 운영 중이다. 지난해 204건의 i-LAB 활동 중 배터리 시스템 BMS(Battery Management System) 알고리즘 고도화 개발과 리튬이온 및 전고체 배터리 생산기술 개발이 최우수상을 받았다.
행사에서는 물리학자 김상욱 교수가 '물리학자의 질문법-발명과 자동차의 이야기를 담아'를 주제로 특별 강연을 진행했다.
chanw@newspim.com