현대제철, 스타워즈와 만났다…전기로·고로 복합 프로세스 알린다

AI 핵심 요약beta
- 현대제철이 18일 영화 만달로리안과 그로구와 협업한 광고 영상을 공개했다.
- 해당 영상은 전기로-고로 복합 공정을 영화 속 팀워크와 연결해 유튜브와 CGV·롯데시네마 스크린 광고로 상영한다.
- 현대제철은 스타워즈 화제성과 주인공들의 여정 서사를 활용해 자사 기술 혁신과 브랜드 친숙도를 높이고자 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 현대제철이 27일 극장 개봉 예정인 영화 '만달로리안과 그로구'와 협업한 광고 영상을 공개했다.
현대제철은 18일 스타워즈 영화 예고편에 자사의 전기로-고로 복합 프로세스를 담은 영상을 선보였다. 영상은 공식 유튜브 채널과 전국 CGV, 롯데시네마의 영화 상영 전 스크린 광고를 통해 볼 수 있다.
영상은 영화 속 주인공들이 각자의 강점을 결합해 최상의 결과를 만드는 팀워크를 고로와 전기로를 연계한 복합 프로세스 가동의 의미와 연결했다. 영화의 명대사 "This is the Way"를 복합 프로세스를 통해 시장을 개척하는 현대제철의 행보와 자연스럽게 이어갔다.
'만달로리안과 그로구'는 현상금 사냥꾼과 그로구가 우주에서 거대한 임무를 위해 떠나는 모험을 그린 영화다. 현대제철은 새로운 여정과 도전에 나서는 주인공들의 서사에 자사 기술의 혁신 의미를 담아 이번 협업을 기획했다.
현대제철 관계자는 "스타워즈 영화의 화제성을 바탕으로 대중들이 현대제철을 친숙하게 접할 수 있도록 소통 채널을 확장했다"고 말했다.
chanw@newspim.com