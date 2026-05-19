한득수, 임실 농업 대전환 5대 전략 발표…"고소득 농가 육성"

AI 핵심 요약beta
- 한득수 민주당 임실군수 후보가 19일 임실 농업 대전환 5대 전략을 발표했다
- 농업예산 25% 상향·365농정·산림자원화·연 1억 농가 1000호·전북대 농생대 임실캠퍼스 유치를 제시했다
- AI 스마트팜·소품종 대량생산·수도권 유통센터·친환경 브랜드로 경쟁력을 강화해 고소득 농업시대를 열겠다고 밝혔다
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전북대 농생명과학대학 임실캠퍼스 유치·유통체계 강화 구상
[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 한득수 민주당 임실군수 후보가 19일 농업 경쟁력 강화와 농가 소득 증대를 위한 '임실 농업 대전환 5대 전략'을 발표했다.
한 후보는 "임실의 핵심 성장동력인 농업 구조를 전면 개편해 고소득 농업 기반을 구축하겠다"며 농업예산 확대와 스마트농업 도입 등을 포함한 농정 공약을 공개했다.
한 후보가 제시한 5대 전략은 ▲농업예산 비중 25% 상향▲'365농정'을 통한 안정적 농업수입 구조 구축▲산림자원화 사업 확대▲1억 원 이상 고소득 농가 1000호 육성▲전북대학교 농업생명과학대학 임실캠퍼스 유치 등이다.
그는 '365농정'을 통해 농가 경영 안정성과 지속 가능한 수익 구조를 구축하겠다고 밝혔다.
또 농업 경쟁력 강화를 위해 농업예산 비중을 확대하고 임실 산지를 활용한 산림자원화 사업으로 농가 부가가치를 높이겠다는 계획도 제시했다.
특히 AI 스마트팜 등 첨단 농업기술 도입과 소품종 대량생산 체계 구축을 통해 임실 농업 구조를 개편하고 연소득 1억 원 이상 고소득 농가 1000호를 육성하겠다고 강조했다.
청년 농업인 육성 방안도 포함됐다. 한 후보는 전북대학교 농업생명과학대학 임실캠퍼스를 유치해 지역 청년들이 첨단 농업교육을 받을 수 있는 기반을 마련하겠다고 설명했다.
이와 함께 수도권 유통판매센터 건립과 친환경 농산물 브랜드 개발을 통해 임실 농산물 경쟁력 강화에도 나설 방침이다.
한 후보는 "축협 조합장 경험을 통해 임실 농업 현장을 누구보다 잘 알고 있다"며 "기후위기에 대응하면서도 고소득을 창출할 수 있는 임실형 작물 개발로 농민이 행복한 농업시대를 만들겠다"고 말했다. 이어 "농업 대전환을 위해서는 중앙정부 공모사업과 예산 확보 역량이 중요하다"며 "중앙정부와 협력할 수 있는 유능한 여당 군수가 필요하다"고 강조했다.
lbs0964@newspim.com