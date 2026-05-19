[핌in수원] 남북 맞대결 앞두고 말 아낀 北 내고향... "철저히 경기하러 왔다"

20일 오후 7시 수원FC위민과 여자 챔피언스리그 4강 맞대결

공동 응원단에 대해 리유일 감독 "선수단이나 감독과 상관없는 부분"



[수원=뉴스핌] 남정훈 기자 = 북한 내고향여자축구단의 리유일 감독과 김경영은 경기 외적인 질문에는 말을 아끼며 철저히 "축구"에만 집중하겠다는 입장을 반복했다.

수원FC 위민과 내고향여자축구단은 20일 오후 7시 수원종합운동장에서 열리는 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승에서 맞붙는다. 이날 승리하는 팀은 멜버른 시티(호주)와 도쿄 베르디 벨레자(일본)의 준결승 승자와 오는 23일 같은 장소에서 우승을 놓고 결승전을 치르게 된다.

[서울=뉴스핌] 북한 내고향여자축구단의 리유일 감독이 19일 열린 사전 기자회견에서 취재진의 질문에 답변하고 있다. [사진 = 대한축구협회] 2026.05.19 wcn05002@newspim.com

이번 대회는 여러 의미에서 관심을 모으고 있다. 내고향여자축구단 선수단은 AWCL 참가를 위해 지난 17일 인천국제공항을 통해 입국했다.

북한 여자 축구 클럽팀이 한국을 찾은 것은 이번이 처음이다. 북한 축구팀 전체로 범위를 넓혀도 2018년 강원 춘천·인제에서 열린 아리스포츠컵 국제축구대회 이후 약 8년 만의 방한이다. 성인 여자 축구팀 기준으로는 2014 인천 아시안게임 이후 무려 12년 만이다. 당시 북한 여자대표팀은 금메달을 획득했고, 남자대표팀은 은메달을 차지한 바 있다.

북한 평양을 연고로 하는 내고향여자축구단은 2012년 창단된 기업형 구단이다. 소비재 기업 '내고향'의 후원을 받는 팀으로 북한 여자 1부리그 우승 경력을 여러 차례 보유한 강호다. 리유일 감독을 비롯해 선수단 다수가 연령별 국제대회 우승 경험을 갖고 있으며, 현재 북한 여자대표팀 핵심 선수들도 상당수 포함돼 있다.

실제로 내고향여자축구단은 이번 대회에서도 강력한 전력을 과시하고 있다. 예선 라운드를 3전 전승으로 통과한 뒤 본선 조별리그 C조에서도 2승 1패를 기록하며 8강 토너먼트에 진출했다.

특히 조별리그에서 성사된 수원FC 위민과의 첫 남북 여자 클럽 맞대결에서는 3-0 완승을 거두며 강렬한 인상을 남겼다. 이후 8강에서는 베트남 호찌민을 상대로 다시 한 번 3-0 승리를 따내며 준결승 무대까지 올라왔다.

많은 관심이 쏠린 가운데 19일 열린 공식 사전 기자회견에는 리유일 감독과 공격수 김경영이 참석해 경기 각오를 전했다. 기자회견 시작 전 AFC 측은 취재진에게 "가급적 경기 관련 질문 위주로 부탁한다"고 사전 공지하기도 했다.

리유일 감독은 경기 준비 상황을 묻는 질문에 "내일 경기 상황에 대해 말씀드리면 비교적 준비는 괜찮다고 볼 수 있다"라고 짧게 답했다.

[서울=뉴스핌] 북한 내고향여자축구단의 공격수 김경영이 19일 열린 사전 기자회견에서 취재진의 질문에 답변하고 있다. [사진 = 대한축구협회] 2026.05.19 wcn05002@newspim.com

조별리그에서 이미 수원FC 위민을 상대했던 경험이 준결승에서 어떤 영향을 미칠지를 두고도 조심스러운 태도를 유지했다. 그는 "감독으로서 결승 단계에 오른 4개 팀은 모두 우승할 수 있는 팀이라고 생각한다"라며 "조별리그에서 만났다고 해서 누가 강하고 약하다고 말할 수는 없다. 우리는 내일 경기에서 좋은 결과를 얻기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

이번 경기에서는 내고향여자축구단이 원정팀임에도 불구하고 예상 밖의 응원 속에서 경기를 치르게 된다. 20일 수원종합운동장에서 열리는 준결승전에는 통일부 지원 아래 민간 주도로 꾸려진 약 3000명 규모의 공동응원단이 현장을 찾을 예정이다.

정부는 공동응원단을 조직한 민간 단체에 총 3억원 규모의 지원을 결정했다. 통일부는 심의를 통과한 단체를 대상으로 티켓 구매와 응원 도구 준비 등 기본적인 응원 활동을 지원한 것으로 알려졌다. 다만 경기장 내에서 '북한'이라는 호칭 사용이나 인공기 흔들기 등의 행위는 제한된다.

[수원=뉴스핌] 북한 내고향여자축구단의 리유일 감독(왼쪽)과 김경영이 19일 열린 사전 기자회견에서 취재진의 질문에 답변하고 있다. [사진 = 문화스포츠부 남정훈 기자] 2026.05.19 wcn05002@newspim.com

하지만 리유일 감독은 이 같은 응원 이슈에도 선을 그었다. 그는 "비슷한 질문이 계속 나오고 있지만 우리는 철저하게 축구 경기를 하러 온 것"이라며 "내일 경기와 앞으로 있을 경기들에만 집중할 생각이다. 응원단 문제는 선수단이나 감독 본인과는 상관없는 부분"이라고 강조했다.

함께 기자회견에 참석한 김경영 역시 짧고 단호한 답변으로 일관했다. 김경영은 북한 여자대표팀의 핵심 공격수로 A매치 23경기에서 30골을 기록 중인 대표적인 스트라이커다.

그는 "4강 경기이고 중요한 매치인 만큼 준비를 잘하겠다"라고 밝혔다. 이어 앞으로의 목표를 묻는 질문에는 "팀 주장으로서, 또 공격수로서 승리를 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.

선수단 분위기와 내부 각오에 대한 질문이 이어지자 김경영은 "팀 분위기는 아주 좋다"라며 "인민들과 부모 형제들의 믿음과 기대에 보답하기 위해 전력을 다할 것"이라고 덧붙였다.

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