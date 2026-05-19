행안부, 제4회 중앙지방정책협의회 개최...공정선거·민생회복 지원 논의

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부는 19일 중앙지방정책협의회를 열어 공정한 지방선거 관리와 민선9기 출범 지원을 논의했다
- 행안부는 공직기강 특별감찰과 투·개표소 안전관리, 고유가 피해지원금 차질 없는 지급, 사회연대경제 활성화를 지방정부에 요청했다
- 여름철 자연재난 예방대책과 불법시설 무관용 정비 방침 등을 점검하고, 지역경제 활성화를 위한 축제·특산품 홍보 방안도 공유했다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 6·3 지방선거를 앞두고 공직기강 특별감찰과 투·개표소 안전관리 강화에 나서는 등 민선 9기 지방정부의 성공적 출범 지원에 총력을 기울인다.
행정안전부는 19일 정부서울청사에서 전국 17개 시·도 부단체장과 함께 '2026년 제4회 중앙지방정책협의회'를 개최했다고 밝혔다.
윤호중 행정안전부 장관 주재로 열린 이날 회의에서는 공정한 지방선거 관리와 민선 9기 출범 지원, 민생 회복, 여름철 자연재난 대응 방안 등이 중점 논의됐다. 회의는 현장 중심 정책 공감대 확산을 위해 KTV 유튜브를 통해 생중계됐다.
행안부는 우선 선거 기간 공무원의 정치적 중립과 공직기강 확립을 위한 특별감찰 실시 계획을 공유하고, 투·개표소 안전관리와 투표 준비에 만전을 기해달라고 지방정부에 요청했다.
또 새롭게 출범하는 민선 9기 지방정부가 조기에 안정화될 수 있도록 인수위원회 운영 방안을 안내하고, 지방정부의 적극적인 협조를 당부했다.
민생 회복 대책도 주요 안건으로 다뤄졌다. 행안부는 지난 18일부터 접수가 시작된 2차 고유가 피해지원금 지급 과정에서 주민 불편이 발생하지 않도록 철저한 사전 준비를 주문했다. 특히 1차 지급 대상자 가운데 미신청자의 원인을 분석해 사각지대 없이 지원금이 지급될 수 있도록 협조를 요청했다.
사회연대경제 활성화 방안도 논의됐다. 행안부는 '사회연대경제기본법' 제정과 종합계획 수립 방향을 공유하고, 지방정부 차원의 지원 기반 구축과 지역 생태계 조성을 강조했다.
여름철 자연재난 대비책도 점검했다. 행안부는 집중호우와 폭염 등에 대비한 '여름철 자연재난 예방대책'을 발표하고, 취약지역과 취약계층 안전관리 강화, 24시간 상황관리 체계 유지, 현장 대응 태세 강화를 추진하기로 했다.
특히 하천·계곡 내 불법시설 정비와 관련해서는 자진 철거를 하지 않을 경우 행정대집행과 형사 고발 등 무관용 원칙으로 대응하겠다는 방침을 재확인했다. 지방정부에는 철거 계도기간 집중 홍보와 현장 조사, 불법 상행위 시설 신속 정비를 요청했다.
이와 함께 국가데이터처의 경제총조사 실시, 국민권익위원회의 민원처리 및 소통 확대, 우정사업본부의 행정관청 간 공간 공동이용 활성화 방안 등 지방정부 협조가 필요한 다양한 현안도 논의됐다.
한편 이날 회의에서는 중동전쟁 장기화와 지방선거 등으로 위축된 지역경제 활성화를 위해 각 지방정부의 지역축제와 특산품을 홍보하는 시간도 마련됐다.
윤호중 장관은 "국민들로부터 신뢰받는 선거를 위해서는 선거관리 과정의 공정성과 투명성이 무엇보다 중요하다"며 "공정한선거관리에 마지막까지 빈틈이 없도록 철저히 챙겨달라"고 말했다.
abc123@newspim.com