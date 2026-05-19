진주시 '남강유등축제 글로벌화' 추진…해외 관광객 1만 명 유치 목표

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GPS 정보 제공·외국인 서비스 도입

해외 마케팅 일본·대만·베트남 집중

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 남강유등축제의 글로벌화 방안을 제시하며 해외 관광객 유치 확대에 나섰다.

진주시는 지난 18일 문화체육관광부가 서울에서 연 '2026 글로벌 축제 공동기획단 발대식'에 참석해 진주남강유등축제의 해외 확장 전략을 발표했다고 19일 밝혔다.

진주남강유등축제 전경[사진=진주시] 2026.05.19

시는 유등축제가 지난해 160만 명이 방문한 체류형 축제로 자리 잡았다고 보고, 외국인 방문객을 현재 약 5000명에서 1만 명 수준으로 확대한다는 목표를 제시했다.

이를 위해 다국어 기반 관광 수용체계 구축에 나선다. 기존 축제 애플리케이션을 다국어 통합 플랫폼으로 전환하고, GPS 기반 정보 제공과 다국어 키오스크를 도입할 계획이다. 외국인 전용 라운지와 동행 가이드 서비스도 운영한다.

경남권 연계 관광도 확대한다. 산청한방약초축제, 함안 낙화놀이 등 인근 지역 축제와 연계한 10월 체류형 관광 상품을 개발해 광역 관광벨트를 구축한다는 구상이다. 이를 위해 지난 4월 인근 지자체와 협약을 체결했다.

해외 마케팅은 국가별 맞춤형 전략으로 추진한다. 일본·대만·베트남 등 단체 관광객 유치를 위한 여행사 협력을 진행하고, 개별 관광객은 글로벌 온라인 여행 플랫폼과 연계해 유치할 계획이다.

시는 6월 여행업계 대상 설명회를 시작으로 7~8월 해외 홍보, 9월 외국인 인플루언서 초청 홍보 등을 추진한다.

중앙정부에 광역 관광상품 설명회와 해외 공동 마케팅 지원도 건의했다.

올해 진주남강유등축제는 10월 3일부터 18일까지 진주성과 남강 일원에서 열린다.

news2349@newspim.com