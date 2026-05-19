KT, 국방 시스템에 양자내성암호 기반 보안 체계 적용

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국가 핵심 인프라에 양자내성 암호기술 적용·검증 목표

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT는 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관하는 '2026년 양자내성암호 시범전환 지원사업'을 통해 국방 주요 시스템에 양자내성암호(PQC, Post-Quantum Cryptography)를 적용한다고 19일 밝혔다.

이번 사업은 양자컴퓨팅 기술 발전에 따라 기존 공개키 암호체계의 구조적 한계를 보완하고 미래 양자 공격에도 안전한 암호 기술을 국가 핵심 인프라에 적용·검증하는 것을 목표로 한다.

KT 광화문 East 사옥 전경. [사진=KT]

양자내성암호는 격자 기반 문제, 다변수·다항식 문제 등 양자컴퓨터로도 풀기 어려운 것으로 알려진 수학적 난제에 기반해 설계된 차세대 암호 기술이다.

특히 기존 암호체계는 양자컴퓨터로 인해 무력화될 수 있다는 우려가 커지면서 각국 정부와 통신업계를 중심으로 양자내성암호 전환이 가속화되고 있다.

KT는 국방부와 육군정보통신학교를 대상으로 양자내성암호 실증 프로젝트를 수행하며 ㈜대영에스텍·㈜이에스이와 컨소시엄을 구성했다.

국방 분야는 국가 안보와 직결된 영역으로 통신 체계의 안정성과 신뢰성이 중요한 만큼 기술적 난이도와 보안 요구 수준이 매우 높은 분야로 평가된다.

KT는 이번 사업에서 스마트부대 플랫폼(edge)-사용자 PC, CCTV-영상저장시스템(NVR), 드론-지상관제시스템(GCS), 5G라우터-코어네트워크 등 주요 인프라 구간에 양자내성암호 모듈을 적용하고 실제 전장 환경에서의 성능과 적용성을 검증한다.

스마트부대 플랫폼은 서로 다른 제조사의 장비나 다계층 네트워크 구조가 결합된 환경으로 양자내성암호 전환 실증이 반드시 필요한 영역으로, End-to-End 국방 데이터 전 생애주기에 양자내성암호를 적용·검증해 나갈 계획이다.

한편 KT는 서울-부산간 이기종 양자암호통신 연동 실증, 신한은행 하이브리드 양자 보안망, 국립암센터 AI 의료데이터 양자암호화 사업과 같이 공공·금융·국방 등 다양한 분야에 양자 보안 기술을 적용해온 경험을 보유하고 있다. 이번 사업 진행으로 KT의 양자 보안 사업 역량과 포트폴리오가 한층 강화될 것으로 예상된다.

KT는 이번 사업을 통해 축적한 검증 결과와 운영 경험을 바탕으로 국방을 넘어 공공·민간 영역으로 양자내성암호 적용을 확대하고 글로벌 보안 기준에 부합하는 차세대 보안 서비스 모델 개발도 지속할 계획이다.

전명준 KT 엔터프라이즈서비스본부장 상무는 "양자내성암호는 다가올 양자컴퓨팅 시대에 대비한 국가 사이버 안보의 핵심 기술"이라며 "국방 분야 시범사업 수행을 통해 대한민국 통신 및 보안 기술의 신뢰성을 높이고 안전한 AX 환경 구축에 앞장서겠다"고 말했다.

origin@newspim.com