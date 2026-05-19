순창군, 복흥면 추령지구 하수도 정비 추진…생활환경 개선

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111억 원 투입 통한 농촌마을 하수처리 기반 구축 본격화

하수관로 정비·배수설비 확충 통한 정주여건 개선 기대

[순창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 순창군이 복흥면 주민들의 생활환경 개선과 하천 수질 보호를 위해 '추령지구 마을하수도 설치사업'을 본격 추진한다.

군은 오는 2029년까지 총사업비 111억 원을 투입해 복흥면 추령·서지마을 일원에 소규모 마을하수도 시설을 조성할 계획이라고 19일 밝혔다.

이번 사업은 생활하수를 체계적으로 처리해 주민 불편을 줄이고 쾌적한 정주환경을 조성하기 위해 마련됐다.

순창 복흥면 추령지구 마을하수도 개념도[사진=순창군]2026.05.19 gojongwin@newspim.com

주요 사업 내용은 하루 120t 규모의 소규모 하수처리시설 설치와 총연장 3.36㎞ 하수관로 정비, 64가구 대상 배수설비 구축 등이다.

현재 사업은 도 원가심사 등 관련 행정절차를 진행 중이며, 절차가 마무리되면 입찰을 거쳐 올해 2분기 중 공사에 착수할 예정이다.

특히 이번 사업은 가정에서 발생하는 생활오수와 빗물을 분리 처리하는 방식으로 추진된다. 욕실과 주방, 화장실 등에서 발생한 생활오수는 배수설비와 하수관로를 통해 처리시설로 이송돼 체계적으로 정화된다.

군은 이를 통해 마을 환경 개선과 함께 하천 수질 보호 효과도 거둘 수 있을 것으로 기대하고 있다.

그동안 일부 농촌지역에서는 하수처리시설 부족으로 생활오수 처리에 어려움을 겪어왔으며, 주민 불편과 환경 개선 요구도 지속적으로 제기돼 왔다.

군은 이번 사업이 주거환경 개선과 공중위생 향상, 수질오염 예방은 물론 방류 수역 수질 개선과 섬진강 수계 환경 보전에도 도움이 될 것으로 보고 있다.

군 관계자는 "하수도 정비사업은 주민 생활과 직결된 생활기반 사업"이라며 "앞으로도 하수도정비 기본계획에 반영된 사업과 국비 확보에 힘써 주민 불편 해소와 쾌적한 생활환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com