5·18기록관, 서울서 '오월영화' 상영회 21~27일 개최

AI 핵심 요약beta
- 광주시 5·18민주화운동기록관이 21일 서울서 오월영화 상영회를 연다
- 이번 상영회는 5·18민주화운동 46주년 기념으로 한국영화인협회와 함께 기획됐다
- 장편·단편·기록영상 상영으로 5·18의 기록과 가치를 시민들과 공유한다
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시 5·18민주화운동기록관이 오는 21~27일 서울 중구 서울영화센터에서 '다시, 꿈의 나라'를 주제로 오월영화를 특별 상영한다.
19일 광주시에 따르면 이번 상영회는 제46주년 5·18민주화운동을 기념하고자 한국영화인협회와 함께 기획했다.
상영작은 장편영화 5편('오! 꿈의 나라', '택시운전사', '외롭고 높고 쓸쓸한', '부활의 노래', '박하사탕')과 단편영화 3편('오월의 만다라', '디데이 프라이데이', '우리가 살던 오월은') 등이다.
시민 항쟁의 기록이 담긴 기록관의 발굴영상(상영 시간 23분)과 1980년 5월 21일 금남로 일대를 포착한 시민촬영영상(상영 시간 7분)도 포함됐다.
김호균 5·18민주화운동기록관장은 "기록을 단순한 보존의 대상이 아닌 적극적인 경험 콘텐츠로 확장함으로써 5·18민주화운동의 보편적 가치를 시민들과 공유하고자 한다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com