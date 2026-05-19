최은옥 교육차관, 이공·첨단분야 차세대 인재와 차담회

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제2차 미래교육 차담회 개최

국내 성장경로 지원 방안 논의

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 최은옥 교육부 차관은 19일 이공·첨단분야 차세대 인재들과 국내 인재양성 환경과 성장 지원 방안을 논의하는 제2차 미래교육 차담회를 개최한다.

이번 차담회는 이날 오후 2시 한국교육시설안전원에서 '미래를 만드는 차세대 이공·첨단인재와의 대화'를 주제로 열린다.

최은옥 교육부 차관이 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제1차 인공지능(AI) 인재양성 추진단 회의를 주재하며 모두 발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

교육부는 그동안 혁신융합대학, 첨단산업 인재양성 부트캠프, 첨단산업 특성화대학 지원 사업 등을 통해 첨단분야 인재를 양성해왔다.

국민주권 정부 출범 이후에는 이공 우수인재 성장경로 지원사업을 새로 마련해 학사 단계부터 우수 인재가 국내에서 안정적으로 성장할 수 있도록 지원 체계를 강화했다.

이번 제2차 미래교육 차담회에는 대학과 전문대학 등에서 활동하는 현장 전문가들이 참석한다. 교육부에서는 차관을 비롯해 정책기획관, 인공지능인재지원국장, 기획담당관, 대학학사운영과장, 인공지능융합인재양성과장, 전문대학지원과장 등이 자리한다.

회의에서는 국내 첨단·이공분야 인재양성 환경 전반을 점검하고 현장에서 요구하는 추가 재정지원과 제도개선 과제를 논의할 예정이다. 미래인재 성장 지원 관련 논의는 비공개로 진행된다.

최 차관은 "인공지능(AI) 시대 미래 국가경쟁력은 이공·첨단분야가 좌우한다"며 "교육부는 우수한 인재들이 이공·첨단분야를 선택하고 안정적으로 연구할 수 있도록 매력적인 성장경로를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 밝힐 예정이다.

jane94@newspim.com