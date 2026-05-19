[EPL] 아스널, 번리 꺾고 4연승...22년 만의 우승 '문턱'

하베르츠 결승골로 홈에서 1-0...2위 맨시티와 승점 5점 차로 벌려

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 아스널이 번리를 꺾고 22년 만의 프리미어리그 우승 문턱까지 올라섰다.

아스널은 19일(한국시간) 영국 런던 에미레이츠 스타디움에서 열린 2025-2026시즌 EPL 37라운드 홈 경기에서 번리를 1-0으로 눌렀다. 카이 하베르츠의 결승골과 4경기 연속 무실점 수비를 앞세워 승점 82점(25승 7무 5패)에 도달, 한 경기를 덜 치른 2위 맨시티(승점 77)와의 격차를 승점 5점으로 벌렸다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 카이 하베르츠가 19일(한국시간) EPL 37라운드 번리와의 홈 경기 전반 결승골을 터뜨리고 포효하고 있다. [사진=아스널 SNS] 2026.05.19 psoq1337@newspim.com

20일 열리는 맨시티-본머스전에서 맨시티가 비기거나 패하면 아스널은 최종전 결과와 상관없이 2003-2004시즌 '무패 우승' 이후 22년 만의 EPL 챔피언에 오른다. 맨시티가 승리해 승점 차를 2점으로 좁히더라도 아스널은 25일 크리스털 팰리스 원정에서 승리하면 자력 우승을 확정한다. 아스널이 패하고 맨시티가 본머스·애스턴 빌라전 2연승을 할 때만 우승을 내주는 시나리오다.

데이터 업체들은 번리전 이후 아스널의 리그 우승 확률을 85% 이상으로 상향 조정했다. 리그 우승이 확정되면 아르테타의 팀은 31일 파리 생제르맹과 치를 UEFA 챔피언스리그 결승까지 남겨 둔 상황에서 사상 최초의 '리그-챔스 더블'까지 노릴 수 있다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 아르테타 아스널 감독이 19일(한국시간) EPL 37라운드 번리와의 홈 경기에서 승리하자 기뻐하고 있다. [사진=아스널 SNS] 2026.05.19 psoq1337@newspim.com

아스널은 전반 37분 부카요 사카의 오른쪽 코너킥을 하베르츠가 문전에서 높이 뛰어올라 헤더로 마무리하며 결승골을 넣었다. 이번 시즌 리그 69골 중 세트피스 골이 19골, 그 가운데 코너킥 상황에서만 18골을 뽑아내며 '세트피스 최강' 면모를 또 한 번 증명했다. 사카는 이 도움으로 리그 통산 50도움 고지에 올랐다.

이날 경기 내용은 일방적이었지만 골은 쉽게 터지지 않았다. 아스널은 점유율 61%를 가져가며 경기를 지배했고 슈팅 숫자에서도 13-5로 앞섰다. 레안드로 트로사르와 마르틴 외데고르의 슈팅이 골대를 때리거나 살짝 빗나가며 아쉬움을 남겼고, 전반 34분 사카가 박스 안에서 파울성 접촉으로 넘어졌지만 비디오 판독 끝에 페널티킥 선언을 받지 못했다.

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