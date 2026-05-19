서울시, 의사소통 어려움 있는 장애인 위해 서포터 양성

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

선착순 90명 모집…강의료 전액 무료

6월 2일부터 5회, 10시간 온라인 강의

[서울=뉴스핌] 이진용 기자=서울시는 장애인이 원활하게 의사소통을 할 수 있고, 자기결정권과 사회참여 기회 확대를 도모하는 '제6기 장애인 의사소통 서포터 양성교육'을 추진한다고 19일 밝혔다.

시는 이를 위해 오는 27일까지 양성교육 참여자 90명을 선착순으로 모집 중이며, 수업은 6월 2일부터 온라인으로 진행한다.

시는 장애인이 의사소통에 겪는 어려움을 해결하기 위해 '서울특별시 장애인 의사소통 권리증진에 관한 조례'를 제정하고, 장애인 의사소통 서포터 양성교육을 적극 추진하고 있다.

장애인 의사소통 서퍼터 양성교육 포스터. [서울시 제공]

2020년부터 현재까지 배출된 장애인 의사소통 서포터는 466명이다. 이들은 장애인들과 의사소통 징검다리 역할을 하며, 다양한 장애유형과 개별특성에 맞춰 보완대체의사소통(AAC) 도구 등을 활용하고 있다.

올해 교육은 주 1회 2시간씩, 총 5주간 진행되며, 교육비는 전액 무료다. 주 내용으로는 장애 유형별 의사소통 특성 이해와 AAC 도구 활용법이 포함된다. 5주간의 기초교육 수료자를 위한 심화교육도 8월 중 진행될 예정이다.

신청은 서울시장애인의사소통권리증진센터 누리집 (www.scom.or.kr) 내 구글 신청 링크 또는 홍보자료의 큐알(QR)코드를 통해 가능하며, 자세한 사항은 기획홍보팀(070-4943-4021, scom@scom.or.kr)으로 문의하면 된다.

서울시는 이번 교육이 장애인의 의사소통 권리를 증진하고, 비장애인과 장애인이 서로를 이해하는 포용적인 문화 정착에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

윤정회 서울시 장애인복지과장은 "의사소통은 도구가 아니라 '이해'에서 시작된다"며 "이번 교육은 장애 특성에 대한 이해를 실제 현장에서의 실천으로 연결하는 과정으로, 누구나 자신의 방식으로 의사를 표현하고 존중받을 수 있는 환경을 만들기 위한 첫걸음이니 많은 참여 부탁드린다"고 밝혔다.

jycafe@newspim.com