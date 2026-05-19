양향자 "반도체 멈추면 대한민국 멈춘다"…무기한 단식 돌입

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

선거보다 총파업 해결 먼저…국가부터 살려야

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = "총파업으로 국가 전략 산업을 위협하는 노조의 방식도, 파업 직전까지 몰고 간 경영진의 안일함도 초일류 기업다운 모습이 아니다. 노사는 국민 앞에 무거운 책임감을 가져야 한다."

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 삼성노조와 사측의 원만한 해결을 기원하고 있는 양향자 국민의 힘 경기도지사 후보.2026.05.18 krg0404@newspim.com

경기도에서 선거운동을 이어가고 있는 양향자 후보가 삼성전자 노사 분쟁과 파업 사태 해결을 촉구하며 지난 18일 오후 삼성전자 평택캠퍼스 인근에서 무기한 단식에 돌입했다.

이날 양 후보는 "반도체가 멈추면 대한민국 경제가 멈춘다"며 "절박한 심정으로 단식 투쟁을 결심했다"고 기자에게 밝혔다.

양 후보는 "지금 정부가 예측한 파업 피해는 100조원으로, 반도체 공장은 일반 제조업과 달리 생산라인이 멈추면 수많은 웨이퍼가 폐기되는 초유의 상황이 발생한다"며 "국민 모두가 불안에 떨고 있어 노사 대타협을 촉구하기 위해 몸을 던지기로 했다"고 말했다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 =퇴근하는 삼성 평택캠퍼스 직원들을 향해 '파업은 안됩니다'란 글이 적힌 피켓을 들고 있는 국민의 힘 양향자 경기도지사 후보. 2026.05.18 krg0404@newspim.com

특히 이날 양 후보는 단식을 통해 국민과 정치권에 보내는 메시지를 분명히 했다.

양 후보는 "삼성전자 노사에게 부탁드린다. 지금은 단순한 노사 문제가 아니라 국가 경제가 멈추느냐 마느냐의 문제"라며 "적극적 대화와 전향적 양보로 즉각 합의해야 한다"고 강조했다.

또한 "정부와 정치권도 법적 잣대만 들이댈 때가 아니라 거국적 중재에 나서야 할 때"라며 " 대한민국의 미래인 반도체 생태계를 지켜내기 위해서라면 어떤 비판도 감수하겠다"고 목소리를 높였다.

이와 함께 단식 종료 조건에 대해서는 "노사 분쟁이 완전히 종식되고 파업 가능성이 사라진 때"라고 못 박았다.

그러면서 "삼성전자 출신으로서 선배 삼성인으로 당부를 한다"며 "초일류 삼성의 노사답게 성숙한 노사문화를 보여야 할 때"라고 말했다.

이어 양 후보는 "총파업으로 국가 전략 산업을 위협하는 노조의 방식도, 파업 직전까지 몰고 간 경영진의 안일함도 초일류 기업다운 모습이 아니다"라며 "노사는 국민 앞에 무거운 책임감을 가져야 한다"고 지적했다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 =단식 농성에 돌입한 국민의힘 양향자 경기도지사 후보를 지지하기 위해 현장을 찾은 차화열 평택시장 후보(왼쪽 첫번째)와 이권재 오산시장 후보(왼쪽 두번째). 2026.05.18 krg0404@newspim.com

끝으로 양 후보는 "반도체는 경기도에서도 가장 중요한 산업"이라며 "제 몸부림은 곧 경기도의 미래를 지키는 일이라고 생각되는 만큼 노사 분쟁이 해결되는 즉시 선거운동에 복귀해 도민 여러분을 찾아뵙겠다"고 전했다.

이날 현장에는 국힘 경기지사 선대위 원유철 총괄공동선대위원장, 안교재 수원특혜시장 후보, 차화열 평택시장 후보, 이권재 오산시장 후보, 지지자 등이 방문해 힘을 보탰다.

krg0404@newspim.com