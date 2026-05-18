김동연 "복지 단체는 든든한 주역...마지막까지 '사람 사는 세상' 완성할 것"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

가장 먼저 손 내미는 따뜻한 버팀목...현장 목소리 덕분

민선 8기 복지 여정 회고 "현장의 손 더 단단히 잡을 것"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김동연 경기도지사가 민선 8기 도정 마무리를 앞두고 경기도의 복지 정책을 함께 이끌어온 현장 단체들에 깊은 감사를 표하며 소외 없는 '사람 사는 세상'을 향한 지속적인 헌신을 다짐했다.

김동연 경기도지사는 18일 자신의 페이스북을 통해 "'사람 사는 세상'을 향한 경기도의 걸음에는 언제나 함께 길을 내주신 분들이 있었다"며 경기도장애인복지단체연합회와 경기도사회복지연대를 민선 8기 경기도 복지의 든든한 동반자이자 주역으로 꼽았다. [사진=김동연 경기도지사 SNS]

김 지사는 18일 자신의 페이스북을 통해 "'사람 사는 세상'을 향한 경기도의 걸음에는 언제나 함께 길을 내주신 분들이 있었다"며 경기도장애인복지단체연합회와 경기도사회복지연대를 민선 8기 경기도 복지의 든든한 동반자이자 주역으로 꼽았다.

김 지사는 취임 이후 줄곧 강조해 온 복지 철학인 '따뜻한 버팀목'의 의미를 재확인했다. 그는 "누구에게나 외롭고 막막한 순간 경기도가 가장 먼저 손을 내미는 따뜻한 버팀목이 되고 싶었다"며 도민 중심의 복지 행정에 대한 진심을 전했다.

이어 "그 진심을 실현할 수 있었던 건 현장의 목소리와 헌신적인 손길 덕분이었다"며 정책의 성공 공로를 복지 현장에서 발로 뛴 활동가들과 단체 관계자들에게 돌렸다.

김동연 지사는 임기 동안 장애인 기회소득 도입 취약계층 돌봄 시스템 강화 등 경기도만의 차별화된 복지 모델을 구축해 왔다. 이번 메시지 역시 현장과의 긴밀한 소통을 바탕으로 복지 사각지대를 해소하겠다는 의지가 반영된 것으로 풀이된다.

김 지사는 "같은 마음으로 이 여정에 함께해주신 모든 분께 진심으로 감사드린다"며 "현장의 손을 더 단단히 잡고 마지막까지 '사람 사는 세상'을 완성해 나가겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com