무안군, 버스터미널서 '5·18 46주년 추모식' 개최

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민주·인권 가치 계승

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 무안군이 18일 무안버스터미널에서 제46주년 5·18민주화운동 추모식을 열고 희생정신을 기렸다.

무안군은 이날 오전 9시 '전남도 5·18 사적지 무안-1호'인 무안버스터미널에서 추모식을 개최했다.

제46주년 5·18 추모식. [사진=무안군] 2026.05.18 ej7648@newspim.com

행사는 5·18 민주유공자의 뜻을 기리고 역사적 의미를 되새기기 위해 마련됐다.

추모식에는 무안군수 권한대행과 무안군의회, 5·18 관련 단체, 유관기관 관계자, 군청 간부 공무원과 읍면장 등이 참석했다. 참석자들은 헌화와 분향, 묵념을 통해 민주 영령을 추모하고 민주·인권·평화의 가치를 되새겼다.

행사가 열린 무안버스터미널은 1980년 5월 무안지역 민주화운동이 본격화된 장소로 '전남 5·18 사적지 무안-1호'로 지정돼 있다. 현장 기념조형물에는 당시 민주화운동에 참여한 군민의 모습이 담겨 있다.

김병중 무안군수 권한대행은 "오늘의 민주주의는 46년 전 희생과 헌신 위에 세워졌다"며 "5·18 정신을 이어가도록 노력하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com