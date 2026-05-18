김산 무안군수 후보, 어린이집 연합회와 간담회…"보육환경 개선"

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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 김산 더불어민주당 무안군수 후보가 어린이집 관계자들과 간담회를 갖고 영유아 보육환경 개선 방안을 제시했다.

김 후보는 선거사무소에서 무안군 어린이집 원장 16명으로 구성된 연합회와 정책 간담회를 열고 지역 보육 발전과 서비스 질 향상 방안을 논의했다고 18일 밝혔다.

어린이집 연합과 간담회. [사진=김산 후보 선거사무소] 2026.05.18 ej7648@newspim.com

연합회는 저출산 시대에 대응할 실효성 있는 보육 정책을 요구하며 비담임 교사 지원 확대, 노후시설 환경 개선비 지원 등 5대 과제를 건의했다. 특히 현장 교직원의 업무 부담 완화를 위해 운영비 지원과 함께 교사 대 아동 비율을 0세반 1대2, 1세반 1대4로 낮추는 방안을 제시했다.

신축 예정인 무안군 청사 내 어린이집을 긴급시간제 보육이 가능한 거점형 다목적 돌봄센터와 체험센터로 전환해 돌봄 공백을 줄이는 방안도 제안됐다.

김 후보는 제안된 정책을 검토해 예산 편성과 행정 지원에 반영하겠다는 입장을 밝혔다.

그는 "교사가 안정돼야 아이들이 건강하게 성장할 수 있다"며 "차별 없는 보육 서비스를 구축해 아이 키우기 좋은 무안을 만들겠다"고 말했다.

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