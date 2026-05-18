"현장 중심 자율적 안전 문화"…GH '안전생각의 날' 행사 성료

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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기주택도시공사(GH)는 건설 현장의 안전 혁신을 주도하고 현장 중심의 자율적인 안전 문화를 확산하기 위해 '안전생각의 날' 행사를 개최했다고 18일 밝혔다.

행사 기념촬영 모습. [사진=GH]

인천 안전체험교육장에서 진행된 이번 행사는 임직원과 현장 관계자들이 참여한 가운데 오전 안전보건세미나와 오후 안전체험교육으로 나뉘어 진행됐다.

안전보건세미나에서는 근로자를 보호의 객체에서 '예방의 주체'로 전환하고 자율점검 강화를 위한 '자기규율 예방체계'를 수립하는 데 뜻을 모았다.

또 건설현장 안전관리 선봉으로서 산업재해 예방에 모든 역량을 집중하겠다는 의지를 다졌다.

이어진 안전체험교육에서는 프로그램을 통해 추락·끼임·부딪힘 등 5대 중대재해 예방을 위한 위험상황을 직접 체험하며 안전사고에 대한 경각심을 높였다.

특히 기존 강의식 전달 방식에서 벗어나 실제 작업환경을 구현한 4D 가상안전과 가상현실(VR) 체험은 참가자들의 높은 호응을 얻었다.

김용진 GH 사장은 "산업현장의 근로자 안전은 최우선 가치"라면서 "오늘 행사를 통해 안전의 소중함을 다시금 되새기고 GH 모든 건설현장에 안전보건문화가 굳건히 뿌리내리는 계기가 되기를 기대한다"고 전했다.

ssamdory75@newspim.com