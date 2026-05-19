[현장톡] '원더풀스' 최대훈 "'학씨 아저씨' 부담 있었지만, 들뜨지 않으려 했죠"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 최대훈이 '원더풀스'를 통해 또 한 번 인생 캐릭터를 경신했다.

최대훈은 18일 서울 종로구 한 카페에서 진행된 인터뷰에서 작품 공개 소감부터 손경훈 캐릭터 구축 과정, 배우로서의 고민까지 진솔하게 털어놨다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 최대훈. [사진=넷플릭스] 2026.05.18 moonddo00@newspim.com

최대훈은 "요즘 정말 행복한 나날을 보내고 있다"며 "많은 사랑을 받는 게 영광이고, 그 빛이 나는 동안 최대한 좋은 에너지원으로 삼아 다음 작품들을 준비하려고 한다"고 말했다. 이어 "모든 작품이 그렇지만 이번에도 정말 많이 애썼다. 빛을 볼 수 있게 돼 영광"이라며 "지금은 약간 성적표 받기 직전 같은 기분"이라고 웃었다.

처음 대본을 받았을 때는 기대보다 걱정이 앞섰다고 했다. 최대훈은 "대본이 너무 재밌어서 '재밌겠다' 싶었는데 동시에 '이걸 어떻게 하지?'라는 생각이 들었다"며 "너무 어려울 것 같아서 염려가 많았다"고 털어놨다. 하지만 감독과 배우 라인업을 듣고 생각이 달라졌다고. 최대훈은 "감독님, 배우들 이야기를 듣고는 염려를 조금 내려놓을 수 있었다"며 "그때부터는 '나만 잘하면 되겠다'고 생각했다"고 말했다.

극 중 최대훈이 연기한 손경훈은 불평과 짜증을 달고 사는 '해성시 개진상'이지만, 묘하게 미워할 수 없는 인물이다. 이에 대해 "희망과 꿈을 주는 인물이 아니라 네거티브한 에너지를 뿜어내는 캐릭터라고 생각했다"며 "그래서 말투나 운율 자체를 조금 짜증나는 톤으로 가져가려고 했다"고 설명했다.

다만 단순히 얄미운 캐릭터로 소비되길 원하지는 않았다고 했다. 최대훈은 "채니 납치 사건 같은 경우는 충분히 밉게 보일 수도 있는 상황인데, 생각보다 그렇게 받아들여지지 않았더라"며 "저는 그냥 '손경훈이라면 이랬을 것 같다'는 마음으로 솔직하게 표현하려고 했다"고 말했다. 이어 "특별한 기술을 썼다기보다 대본이 워낙 인물을 잘 묘사해줬다. 저는 그 자리에 초대받은 사람일 뿐이고, 최대한 이해하고 표현하려고 애쓴 것"이라고 겸손하게 답했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 최대훈. [사진=넷플릭스] 2026.05.18 moonddo00@newspim.com

실제로 최대훈은 손경훈이라는 인물의 보이지 않는 서사까지 스스로 채워 넣으며 캐릭터를 구축했다. 공개되지는 않았지만 IMF 시절 권고사직을 당하고 가장으로서 위치가 흔들린 뒤, 여러 사업 실패를 겪으며 무너져버린 남자라는 설정이 있었다. 그는 "가정 안에서 위치가 추락해버린 가장의 모습이라고 생각했다"며 "그래서 더 현실적으로, 우리 주변에 실제 있을 법한 사람처럼 보이고 싶었다"고 말했다.

그 과정에서 자신의 실제 가정환경과는 정반대였기에 더 많은 생각이 들었다고 했다. 최대훈은 "나는 사랑받고 신뢰받는 집안 분위기에서 생활하고 있다. 아직도 딸이 입뽀뽀를 강요할 정도"라며 웃은 뒤 "그래서 작품을 하면서 오히려 제 가정에 감사함을 더 느꼈다"고 말했다.

극 중 끈끈이 초능력에 대해서도 고민이 많았다. 최대훈은 "끈끈이 능력은 흔한 능력이 아니지 않나. 스스로도 이걸 잘 표현할 수 있을까 걱정이 있었다"며 "워낙 유명한 초능력 캐릭터인 스파이더맨도 있고 하니까 부담도 있었다"고 털어놨다. 그러면서도 "결과적으로는 불편하면서도 현실감 있게 잘 묘사된 것 같다"며 만족감을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 최대훈. [사진=넷플릭스] 2026.05.18 moonddo00@newspim.com

애드리브에 대한 부담감도 솔직하게 털어놨다. 최대훈은 "감독님이 '알아서 해보라'고 하셨는데 사실 책임감과 부담도 컸다"며 "자체 검열도 많이 하고 사전에 여쭤보기도 했다. 다행히 피드백을 잘 주셔서 용기를 얻었다"고 말했다. 이어 유인식 감독에 대해 "정말 스마트한 분이다. 겉은 부드러운데 안에는 강함이 있다"며 "현장을 굉장히 윤택하게 이끌어주셨다"고 존경심을 드러냈다.

특히 현장에서 즉흥적으로 나온 장면들도 많았다고. 대표적으로 '하도 바람이 불어 눈이 건조해 죽겠네'가 있다. 최대훈은 "실제로 먼지가 날리고 머리가 휘날리니까 진심으로 반응이 나왔다"며 "원래 그런 건 편집되기 쉬운데 잘 담아주신 것 같다"고 말했다.

함께 호흡한 배우들에 대한 애정도 드러냈다. 최대훈은 "모지리 3인방이 실제로도 정말 다 다르다"며 "그대로만 해도 될 정도로 각자 개성이 뚜렷했다. 다들 정말 영민한 배우들"이라고 칭찬했다. 특히 임성재에 대해서는 "체득이 빠르고 자기가 어떤 역할을 해야 하는지 정확히 아는 배우"라고 극찬했다.

이어 "(임)성재는 본인이 에겐남이라고 주장하는데 저는 테토남이라고 생각한다"며 웃은 뒤 "그 안에 굉장히 섬세한 부분이 있는 친구다. 귀여운 걸 하는 모습을 보면서 현장에서 많이 배웠다"고 말했다. 그러면서 "둘의 쿵짝이 맞지 않았다면 나올 수 없는 애드리브도 많았다"며 남다른 브로맨스 호흡을 자랑했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 최대훈. [사진=넷플릭스] 2026.05.18 moonddo00@newspim.com

최근 '학씨 아저씨'라는 별명으로 강한 인상을 남긴 뒤 또 다른 인생 캐릭터를 만나게 된 데 대한 부담도 있었다고 했다. 최대훈은 "부담이 없었다면 거짓말"이라며 "학교 다닐 때 좋은 성적을 받으면 유지해야 한다는 압박감이 있지 않나. 비슷한 기분이었다"고 말했다. 이어 "선배님들 조언을 듣고 최대한 그런 의식에서 멀어지려고 했다. 지금은 감사한 마음만 에너지원으로 쓰려고 한다"고 덧붙였다.

반응을 일부러 찾아보지 않는다는 의외의 답변도 내놨다. 최대훈은 "반응을 본다고 해서 제가 달라질 건 없지 않나"라며 "흔들리고 싶지 않아서 잘 안 찾아본다. 그렇지만 혼날 준비도, 칭찬 받을 준비도 다 되어 있다"고 담담하게 말했다. 이어 "감사함은 잊지 않되 들뜨지 말자고 생각한다"며 "내 행동 하나로 모든 게 순식간에 거품이 될 수도 있다고 생각해서 최대한 조심하려고 한다"고 말했다.

벌써 차기작이 여러 편 예정된 가운데 작품 선택 기준도 밝혔다. 최대훈은 "아직은 제가 작품을 고른다고 말할 수 있는 위치는 아닌 것 같다"며 "먼저 손 내밀어주시는 분들과 함께하고 있다"고 말했다. 이어 "기회가 닿는 대로 배우고 경험해야 한다고 생각한다. 아직 만나지 못한 배우와 제작진도 너무 많다"며 "내 나이대에 할 수 있는 역할을 다 해보고 싶다"고 전했다.

마지막으로 도전하고 장르로 느와르를 꼽았다. 최대훈은 "쓸쓸한 수컷 냄새 풀풀 나는 남자를 해보고 싶다"며 "저에게 또 한 번 도박을 걸어주실 분을 기다리고 있다"고 웃었다.

moonddo00@newspim.com