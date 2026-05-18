민주당 충북도당, '일 잘하는 충북 선대위' 출범…"원팀으로 승리에 총력"

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 더불어민주당 충북도당은 제9회 전국동시지방선거 승리를 목표로 '일 잘하는 충북 선거대책위원회' 구성을 완료하고 본격적인 선거전에 나선다고 18일 밝혔다.

이번 선대위는 임호선 도당위원장 직무대행과 노영민 전 대통령 비서실장이 상임선거대책위원장을 맡아 충북 전역 민주당 후보 지원에 나선다.

민주당 충북도당. [사진=뉴스핌DB]

공동선거대책위원장에는 이강일·이광희·이연희·송재봉 국회의원을 비롯해 이재한 보은·옥천·영동·괴산군 지역위원장, 송기섭 전 진천군수, 한범덕 전 청주시장이 참여해 선거 지원 체계를 강화했다.

특히 기초단체장 예비후보로 나섰던 18명이 선대위 부위원장으로 합류하면서 '원팀 충북' 구축에 방점을 찍었다.

공보단장에는 허창원 전 충북도의원이 임명돼 언론 대응과 메시지 관리에 나선다.

임호선 충북도당 위원장 직무대행은 "이번 선대위 구성을 통해 충북 민주당이 완전한 하나로 결집했다"며 "신용한 충북도지사 후보를 비롯한 모든 후보의 당선을 위해 선대위 역량을 총집중하겠다"고 강조했다.

민주당 충북도당은 선대위 출범을 계기로 현장 중심 선거운동을 강화하고 충북 대전환을 위한 정책 행보에도 속도를 낼 방침이다.

baek3413@newspim.com