KT, 대학생 AI 교육 봉사단 'KIT 4기' 출범

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이공계 대학생 24명 선발…생성형 AI 기반 윤리교육 캠프 운영

도서산간·소외지역 청소년 대상 AI·IT 교육 확대 추진

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = KT가 대학생 사회공헌 프로그램인 'KT 대학생 IT서포터즈(KIT)' 4기 발대식을 개최하고 청소년 대상 AI 윤리 교육 확대에 나선다고 18일 밝혔다.

KT는 지난 15일 서울 종로구 KT광화문빌딩에서 발대식을 열고 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 방향과 디지털 격차 해소를 위한 사회공헌 활동, 올바른 인공지능(AI) 활용 문화 확산의 중요성을 공유했다. 행사에서는 협업 역량 강화를 위한 팀빌딩 프로그램도 함께 진행됐다.

KIT 4기 발대식 [사진=KT]

KIT는 KT가 지난 2024년부터 운영 중인 찾아가는 AI·IT 교육 봉사단이다. 전국 도서산간과 소외지역 청소년을 대상으로 대학생들이 직접 AI 교육 커리큘럼을 개발하고 현장 교육까지 수행하는 프로그램이다.

이번 4기에는 AI·IT 활용 역량이 우수한 이공계 대학생 24명이 선발됐다. 이들은 앞으로 약 4개월 동안 생성형 AI 기반 AI 윤리 교육 콘텐츠와 체험형 캠프 프로그램을 개발해 운영할 예정이다.

KT는 지난해 충남 지역 중학생 440여명을 대상으로 AI 윤리 코딩 교육과 멘토링을 진행했으며, 한국지능정보사회진흥원(NIA), 한국방송통신전파진흥원(KCA) 등과 협력해 청소년 대상 참여형 AI 교육도 운영했다.

syu@newspim.com