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[마감시황] 코스피, 개인·기관 '사자'에 강보합…7500선 회복

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AI 핵심 요약

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  • 코스피가 18일 장중 급락·사이드카 후 개인·기관 매수로 0.31% 상승 마감했다
  • 미 국채금리 급등·중동 리스크로 변동성이 커졌고 전문가들은 금리 안정 여부를 향후 핵심 변수로 봤다
  • 코스닥은 1.66% 하락 마감했으며 반도체 대형주는 반등한 반면 2차전지·바이오주는 약세를 보였다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

코스피, 외국인 3조 매도에도 강보합 마감
'삼성전자 4%대·SK하이닉스 1%대' 상승 마
코스닥 1%대 하락…1111.09 마감

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 18일 코스피는 장중 매도 사이드카가 발동되는 등 극심한 변동성 장세 끝에 상승 마감했다. 장 초반 미국 국채금리 급등과 중동 지정학적 리스크 여파로 4% 넘게 급락했지만, 개인과 기관 매수세가 유입되며 낙폭을 빠르게 회복했다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 22.86포인트(0.31%) 오른 7516.04에 거래를 마쳤다. 지수는 전장 대비 49.89포인트(0.67%) 내린 7443.29에 출발한 뒤 장 초반 한때 7142.71까지 밀리기도 했다.

급락세가 이어지면서 이날 오전 한때 프로그램매매 매도호가 효력정지(사이드카)가 발동됐다. 이후 개인과 기관 매수세가 확대되며 지수는 상승 전환에 성공했다. 수급별로는 개인과 기관이 각각 1조3906억원, 2조2092억원을 순매수한 반면 외국인은 3조6492억원을 순매도했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 18일 오후 코스피가 전장 종가보다 22.86 포인트(0.31%) 상승하며 7516.04로, 코스닥은 18.73 포인트(1.66%) 하락한 1111.09로 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 1.70원 하락한 1499.10원에 주간거래를 마감했다. 2026.05.18 yym58@newspim.com

장 초반 급락했던 반도체 대형주도 반등에 성공했다. 삼성전자는 3.88% 오른 28만1000원에, SK하이닉스는 1.15% 상승한 184만원에 거래를 마쳤다. 삼성전자우(3.18%), 삼성전기(2.08%), 두산에너빌리티(1.17%), 삼성물산(0.76%) 등도 상승 마감했다. 반면 현대차(-5.29%), LG에너지솔루션(-2.16%), HD현대중공업(-3.91%), SK스퀘어(-0.46%) 등은 약세를 나타냈다.

전문가들은 단기 급등에 따른 피로감과 미국 국채금리 급등이 맞물리며 시장 변동성이 확대됐다고 분석했다. 한지영 키움증권 연구원은 "최근 가파른 주가 상승 이후 미국 금리 급등이 겹치며 단기 차익실현 욕구를 자극했다"고 설명했다.

김용구 유안타증권 연구원은 "미국 국채금리가 심리적 저항선을 빠르게 돌파하며 글로벌 금융시장 전반의 변동성을 자극하고 있다"며 "시장금리 안정 여부가 향후 증시 흐름의 핵심 변수"라고 진단했다.

코스닥 지수는 전 거래일보다 18.73포인트(1.66%) 내린 1111.09에 거래를 마쳤다. 외국인이 2372억원을 순매수한 가운데 개인과 기관은 각각 2551억원, 76억원을 순매도했다.

코스닥 시가총액 상위 종목은 대부분 하락했다. 알테오젠(-3.12%), 에코프로비엠(-0.05%), 에코프로(-1.86%), 레인보우로보틱스(-7.90%), 코오롱티슈진(-2.87%), 삼천당제약(-3.74%), HLB(-3.08%), 에이비엘바이오(-5.95%) 등이 하락했다. 반면 주성엔지니어링은 29.96% 급등하며 상한가를 기록했고, 리노공업은 보합 마감했다.

한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 대비 0.5원 내린 1500.3원에 마감했다.

nylee54@newspim.com

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Z폴드8 '300만원 시대' 여나 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자 스마트폰 평균 판매가격(ASP)이 올해 1분기 전년 대비 23% 상승한 것으로 나타났다. 인공지능(AI) 반도체 수요 급증으로 모바일 메모리와 애플리케이션프로세서(AP), 카메라모듈 등 핵심 부품 가격이 급등하면서 제조 원가 부담이 커진 영향이다. 오는 7월 공개 예정인 갤럭시 Z폴드8·Z플립8 역시 가격 인상 압력이 거세 새 폴더블폰은 300만원 시대에 진입할 것이란 전망이 나온다. 18일 삼성전자 분기보고서에 따르면 올해 1분기 스마트폰 평균 판매가격은 지난해 연간 평균 대비 약 23% 상승했다. 지난해 사업보고서에서 연간 평균 판매가격이 전년 대비 3% 하락했던 것과는 대조적인 흐름이다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] 가격 상승 배경으로는 AI 서버용 반도체 수요 급증에 따른 메모리 공급 부족과 첨단 공정 전환에 따른 부품 원가 상승이 꼽힌다. 삼성전자는 디바이스경험(DX)부문 주요 원재료 가격 변동 현황에서 모바일AP 솔루션 가격이 전년 대비 약 12% 상승했고 카메라모듈 가격은 약 15% 올랐다고 밝혔다. 특히 모바일용 메모리 가격은 107% 급등했다. 2배 이상 오른 셈이다. 글로벌 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 지난 1분기 스마트폰 부품 원가(BOM)에서 메모리가 차지하는 비중은 10~15% 수준에서 30~40%까지 올랐다. 스마트폰에 들어가는 저전력 모바일 D램인 LPDDR4X와 LPDDR5X는 지난 1분기 가격이 전 분기 대비 58~63% 올랐다. 메모리 가격 급등으로 제조 원가 부담이 커지면서 삼성전자는 올해 초 출시한 갤럭시 S26 시리즈 가격을 전작 대비 약 6~16% 인상했다. 여기에 지난달에는 갤럭시 S25 엣지와 갤럭시 Z플립7·폴드7 가격도 9만~19만원 가량 올리며 기존 출시 모델까지 가격 인상에 나섰다. 업계에서는 오는 7월 공개 예정인 갤럭시 Z폴드8·Z플립8 역시 가격 인상 압력을 피하기 어려울 것으로 보고 있다. 현재 시장에서는 기본형 가격은 전작 수준을 유지하되 512GB·1TB 등 고용량 모델 중심으로 가격이 오를 가능성이 큰 것으로 보고 있다. 특히 모바일 메모리 가격 상승세가 2분기 들어 더 가팔라질 것으로 예상되면서 폴더블 원가 부담도 커지고 있다. 서울 강남구 삼성 강남 매장을 찾아 새롭게 출시된 '갤럭시 S26' 시리즈 [사진=뉴스핌DB] 시장조사업체 트렌드포스는 올해 2분기 스마트폰용 LPDDR4X 가격이 전분기 대비 70~75%, LPDDR5X는 78~83% 급등할 것으로 전망했다. 1분기 상승 폭 보다 더 가팔라질 것이란 전망이다. AI 기능 강화로 스마트폰 한 대에 들어가는 메모리 용량 자체가 늘어나고 있는 데다 메모리 업체들이 AI 서버용 고대역폭메모리(HBM) 생산 확대에 집중하면서 모바일용 LPDDR 공급까지 빠듯해지고 있다는 분석이다. 전작인 갤럭시 Z폴드7의 경우 지난달 가격 인상으로 1TB 용량 제품이 이미 300만원(312만7300원) 넘어선 바 있고 512GB 제품도 263만원까지 올랐다. 출시를 앞두고 있는 Z폴드8은 512GB 제품이 300만원에 육박할 것이라는 전망이다. 모바일업계에서는 삼성전자가 AI 기능과 고용량 메모리를 앞세운 프리미엄 전략을 강화하면서 수익성 중심의 사업 구조 전환에 속도를 낼 것으로 보고 있다. syu@newspim.com 2026-05-18 14:13
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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