[마감시황] 코스피, 개인·기관 '사자'에 강보합…7500선 회복

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코스피, 외국인 3조 매도에도 강보합 마감

'삼성전자 4%대·SK하이닉스 1%대' 상승 마

코스닥 1%대 하락…1111.09 마감

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 18일 코스피는 장중 매도 사이드카가 발동되는 등 극심한 변동성 장세 끝에 상승 마감했다. 장 초반 미국 국채금리 급등과 중동 지정학적 리스크 여파로 4% 넘게 급락했지만, 개인과 기관 매수세가 유입되며 낙폭을 빠르게 회복했다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 22.86포인트(0.31%) 오른 7516.04에 거래를 마쳤다. 지수는 전장 대비 49.89포인트(0.67%) 내린 7443.29에 출발한 뒤 장 초반 한때 7142.71까지 밀리기도 했다.

급락세가 이어지면서 이날 오전 한때 프로그램매매 매도호가 효력정지(사이드카)가 발동됐다. 이후 개인과 기관 매수세가 확대되며 지수는 상승 전환에 성공했다. 수급별로는 개인과 기관이 각각 1조3906억원, 2조2092억원을 순매수한 반면 외국인은 3조6492억원을 순매도했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 18일 오후 코스피가 전장 종가보다 22.86 포인트(0.31%) 상승하며 7516.04로, 코스닥은 18.73 포인트(1.66%) 하락한 1111.09로 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 1.70원 하락한 1499.10원에 주간거래를 마감했다. 2026.05.18 yym58@newspim.com

장 초반 급락했던 반도체 대형주도 반등에 성공했다. 삼성전자는 3.88% 오른 28만1000원에, SK하이닉스는 1.15% 상승한 184만원에 거래를 마쳤다. 삼성전자우(3.18%), 삼성전기(2.08%), 두산에너빌리티(1.17%), 삼성물산(0.76%) 등도 상승 마감했다. 반면 현대차(-5.29%), LG에너지솔루션(-2.16%), HD현대중공업(-3.91%), SK스퀘어(-0.46%) 등은 약세를 나타냈다.

전문가들은 단기 급등에 따른 피로감과 미국 국채금리 급등이 맞물리며 시장 변동성이 확대됐다고 분석했다. 한지영 키움증권 연구원은 "최근 가파른 주가 상승 이후 미국 금리 급등이 겹치며 단기 차익실현 욕구를 자극했다"고 설명했다.

김용구 유안타증권 연구원은 "미국 국채금리가 심리적 저항선을 빠르게 돌파하며 글로벌 금융시장 전반의 변동성을 자극하고 있다"며 "시장금리 안정 여부가 향후 증시 흐름의 핵심 변수"라고 진단했다.

코스닥 지수는 전 거래일보다 18.73포인트(1.66%) 내린 1111.09에 거래를 마쳤다. 외국인이 2372억원을 순매수한 가운데 개인과 기관은 각각 2551억원, 76억원을 순매도했다.

코스닥 시가총액 상위 종목은 대부분 하락했다. 알테오젠(-3.12%), 에코프로비엠(-0.05%), 에코프로(-1.86%), 레인보우로보틱스(-7.90%), 코오롱티슈진(-2.87%), 삼천당제약(-3.74%), HLB(-3.08%), 에이비엘바이오(-5.95%) 등이 하락했다. 반면 주성엔지니어링은 29.96% 급등하며 상한가를 기록했고, 리노공업은 보합 마감했다.

한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 대비 0.5원 내린 1500.3원에 마감했다.

nylee54@newspim.com