허태정, '경력보유여성 성장사다리' 공약…"최대 90만 원 지원"

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월 30만 원 씩 최대 3개월 구직지원금 지급

전업주부도 대상..."대전형 경력복귀 패키지"

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 허태정 더불어민주당 대전시장 후보가 경력단절 여성의 재취업과 고용 유지를 지원하는 '대전형 경력보유여성 성장사다리' 공약을 발표했다. 단순 직업훈련을 넘어 구직지원금과 인턴십, 고용장려금을 연계한 통합 지원체계를 구축하겠다는 구상이다.

허태정 후보는 18일 "경력단절은 개인의 문제가 아니라 사회 구조의 문제"라며 "여성이 경력을 포기하지 않아도 되는 도시, 다시 시작할 수 있는 도시 대전을 만들겠다"고 밝혔다.

허태정 더불어민주당 대전시장 후보. [사진=허태정 후보 캠프] 2026.05.18 gyun507@newspim.com

현재 대전지역 여성새로일하기센터는 취업 상담과 직업교육, 인턴십, 경력단절 예방사업 등을 운영하고 있지만 직업훈련 이후 실제 일자리 연결과 장기 고용 지원 측면에서는 한계가 있다는 지적이 제기돼 왔다.

이에 따라 허 후보는 '교육 이후'까지 이어지는 단계별 지원 체계를 구축하겠다고 강조했다. 핵심은 경력보유여성에게 구직지원금을 지급하고 이후 인턴십과 기업 고용장려금으로 연계하는 '대전형 경력복귀 패키지'다.

세부적으로는 경력보유여성에게 월 30만 원씩 최대 3개월간 구직지원금을 지원하고 이후 2~3개월간 인턴십과 일경험 기회를 제공한다. 또 해당 여성을 채용한 기업에는 고용장려금을 지원하고 유연근무제를 도입한 기업에 대한 인센티브 확대와 여성친화 조직문화 컨설팅 강화도 추진할 계획이다.

지원 대상은 임신·출산·육아·가족돌봄 등으로 경력이 단절된 여성 전반으로, 전업주부와 장기 경력공백 여성도 포함된다.

허 후보는 "교육만 하고 끝나는 정책이 아니라 다시 일하고 오래 일할 수 있는 구조를 만드는 것이 핵심"이라며 "경력복귀 지원금부터 일경험, 고용유지 인센티브까지 이어지는 여성 일자리 사다리를 구축하겠다"고 말했다.

민주당 측은 이번 공약이 기존 여성새일센터 중심의 직업훈련 정책에서 나아가 재취업과 고용 유지까지 연결하는 통합형 지원체계를 마련했다는 점에서 차별성이 있다고 설명했다.

gyun507@newspim.com