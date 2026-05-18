[프로농구] KCC, 신임 수석코치에 김도수 전 해설위원 선임

AI 핵심 요약beta
- 부산 KCC가 18일 김도수를 신임 수석코치로 선임했다.
- 김 수석코치는 전자랜드·KT·오리온서 뛰고 코치로 전향했다.
- KCC는 풍부한 현장 경험이 전력 강화에 보탬될 것으로 봤다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 부산 KCC가 코칭스태프 개편에 나섰다. KCC 구단은 김도수 전 해설위원을 신임 수석코치로 선임했다고 18일 밝혔다. 풍부한 지도자 경험과 전문성을 갖춘 김 수석코치를 영입해 전력을 한층 더 강화하겠다는 구상이다.
김 신임 수석코치는 2004년 KBL 신인 드래프트 1라운드 4순위로 인천 전자랜드에 입단하며 프로 커리어를 시작했다. 부산 KT(현 수원 KT)와 고양 오리온을 거치며 현역 시절 전천후 포워드로 활약했다. 은퇴 후에는 곧바로 지도자의 길을 걸었다. 고양 오리온 코치를 시작으로 여자프로농구 부천 하나은행, 프로농구 수원 KT, 울산 현대모비스 등에서 코치직을 수행하며 세밀한 지도력을 인정받았다. 최근에는 tvN SPORTS 해설위원으로 마이크를 잡고 현장과 팬들의 가교 역할을 해왔다.
KCC 구단은 "김도수 수석코치의 풍부한 현장 경험과 세밀한 지도력이 팀에 새로운 시너지 효과를 낼 것으로 기대한다"라며 선임 배경을 설명했다.
psoq1337@newspim.com