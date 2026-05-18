쉐보레, 신규·기존 고객 대상 서비스...신차 엔진오일 무상 교환

AI 핵심 요약beta
- 쉐보레가 5월부터 신규·기존 고객 감사 이벤트를 진행했다
- 트랙스·트레일블레이저·시에라 구매 땐 첫 방문 시 엔진오일을 무상 교환했다
- 6월까지 럭키드로우와 스파크·마티즈 특별 할인·케어를 운영했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 쉐보레가 5월부터 신규 구매 고객과 기존 고객을 대상으로 서비스 감사 이벤트를 진행한다고 18일 밝혔다.
5월 트랙스 크로스오버, 트레일블레이저, 시에라를 구매하는 고객은 첫 서비스 방문 시 엔진오일 무상 교환 혜택을 받는다. 이미 5월 중 출고한 고객도 동일하게 적용되며, 2027년 5월까지 사용 가능하다.
6월까지 전국 서비스센터(일부 제외) 방문 고객을 대상으로 럭키 드로우를 진행한다. 수리를 의뢰한 고객이 현장 QR코드를 통해 참여할 수 있으며, 총 3000명에게 커피쿠폰 3만원권을 증정한다.
스파크·마티즈 보유 고객을 위한 특별 케어 프로그램도 운영한다. 무상점검 서비스를 제공하며, 5월 내 이들 차량 보유 고객이 트랙스 크로스오버 또는 트레일블레이저를 구매할 경우 최대 200만원의 할인 혜택을 받을 수 있다. 이 중 100만원은 신차 구매 추가 할인이다.
스파크·마티즈 보유 고객이 쇼룸을 방문해 차량 구매 상담을 신청하면 전용 텀블러를 증정받는다. 문자 수신 고객이 신차 계약 시에는 계약금 10만원을 추가 지원받는다.
y2kid@newspim.com