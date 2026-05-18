민형배, 5·18 기념일 공약…"전남광주 '국제 인권도시' 도약"

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시민을 중심에 둔 시정 운영

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보가 5·18민주화운동 46주년을 맞아 인권도시 비전을 내놨다.

민 후보는 18일 정책발표문을 통해 "광주는 국가폭력 앞에서도 인간의 존엄과 시민주권이 결코 무너지지 않는다는 것을 세계에 증명한 도시"라며 "통합특별시는 그 정신을 정부 운영을 포함해 시민의 삶 속 민주주의와 인권으로 확장해야 한다"고 밝혔다.

국립5·18민주묘지에서 참배하는 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보. [사진=민형배 후보 측] 2026.05.18 bless4ya@newspim.com

민 후보는 핵심 시민권인 노동권·주거권·이동권·정보접근권·환경권·돌봄권·행복추구권을 특별시 행정의 기본 권리로 보장하겠다는 구상이다.

인권도시 추진 조직을 설치하는 한편 데이터 인권·플랫폼 노동 권리 같은 새로운 인권 과제도 해결해 나갈 방침이다.

마을에서 특별시 전체까지 이어지는 시민 숙의 플랫폼인 '인권도시 시민공론장'도 운영한다.

또한 대중교통·공공건물·공원·문화시설·디지털 서비스까지 도시 전체를 무장애(배리어프리) 기준으로 전환하고 농어촌·섬 지역 이동권과 공공서비스 접근권도 강화할 예정이다.

민 후보는 "세계가 민주주의와 인권을 배우러 찾아오는 국제 인권도시로의 도약이 전남광주통합특별시의 미래 비전"이라며 "시민이 직접 말하고, 듣고, 토론하고, 정책을 제안하는 과정 속에서 민주주의와 인권의 감수성이 도시 전체에 스며들게 하겠다"고 약속했다.

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