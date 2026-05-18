차란차, 중고차 플랫폼 전면 개편

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자연어 검색·숏폼 영상 등 사용자 편의성 강화

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 도이치오토모빌은 그룹 계열사 차란차가 중고차 플랫폼을 전면 개편했다고 18일 밝혔다. 이번 개편은 사용자 중심의 이용 경험을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

플랫폼 구조를 단순화한 것이 핵심이다. 활성도가 낮은 콘텐츠를 정리하고 '내차 사기'와 '내차 팔기' 서비스를 중심으로 재편했다.

차량 탐색 과정의 편의성도 개선했다. 기존에 분리 운영되던 차량 모델 탐색과 조건별 검색 흐름을 통합했으며, 자연어 검색 기능을 도입해 복잡한 조건 설정 없이도 신속한 매물 탐색이 가능하도록 했다. 세부모델 이미지 노출, 등급 그룹화, 바디타입 검색 조건 확대 등도 적용했다.

중고차 플랫폼 차란차 앱 이미지 [사진=도이치오토모빌]

차량 리스트와 상세 화면의 정보 확인 환경도 개선됐다. 숏폼 영상 노출, 추천 매물 구성, 사진 확대 기능, 주요 정보 재배치 등을 통해 차량 상태와 핵심 정보를 빠르게 파악할 수 있도록 했다. 성능점검, 보험이력, 등록정보 등 중고차 구매 시 필수 확인 사항도 사용자가 이해하기 쉬운 구조로 정리했다.

기술적 고도화도 병행했다. 플랫폼 최적화를 통해 구동 속도를 개선하고 서비스 안정성을 강화했으며, 반응형 플랫폼으로 전환해 다양한 기기와 접속 환경에서 일관된 이용이 가능하도록 했다.

y2kid@newspim.com