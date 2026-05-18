송순호, 창원 '꿀잼도시 프로젝트' 발표…"문화·관광 중심 전환"

마산권, 마산신항 대규모 불꽃축제 추진

창원권, 테마공원 조성 등 도심 녹지 재편

진해권, 체류형 관광 허브·산림휴양테마파크



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 송순호 더불어민주당 창원시장 후보가 마산·창원·진해권역을 아우르는 문화·관광·여가 인프라 구상을 내놨다.

송 후보는 18일 창원시청 프레스센터에서 8차 정책발표 기자회견을 열고 "창원만의 공간적 특성과 지역 자원을 활용해 시민의 일상이 즐겁고 활력이 넘치는 '꿀잼도시 프로젝트'를 추진하겠다"고 밝혔다.

산업도시 이미지에 치우친 창원의 도시 구조를 시민 일상 중심의 문화·관광 도시로 전환하겠다는 구상이다.

송순호 더불어민주당 후보가 18일 오전 창원시청 프레스센터에서 '꿀잼도시 프로젝트' 추진과 관련해 기자회견을 하고 있다.[사진=송순호 후보 선거캠프] 2026.05.18

먼저 마산권에 마산신항 일원 대규모 불꽃축제를 추진을 약속했다. 송 후보는 "바다와 항만 환경을 활용한 야간 체류형 관광 콘텐츠로 설계해 일회성 행사에 그치지 않도록 하겠다"면서 "침체된 원도심과 주변 상권에 유입 인구를 늘리고, 마산 밤바다를 전국 단위 관광지로 키우겠다"고 말했다.

해양레포츠 기반 확충도 예고했다. 송 후보는 "해양도시 마산의 지리적 특성을 살려 국제드래곤보트대회를 도입하고, 시민과 관광객이 함께 참여하는 해양축제로 정착시키겠다"면서 "불꽃축제와 드래곤보트대회를 결합해 창원을 대표하는 해양축제로 육성하고, 이를 지역경제 활성화의 촉매 역할로 삼겠다"고 했다.

창원권에는 도심 녹지 재편 계획을 제시했다. 송 후보는 "창원대로 변 녹지공간을 시민 중심 테마공원으로 조성해 유럽형 정형식 정원, 문화예술마당, 러닝존, 자연놀이터 등을 배치하겠다"며 "산업도시 이미지를 넘어 자연·문화·여유가 공존하는 도시 환경을 만들고, 걷고 머무를 수 있는 도심 내 생활공간을 확대해 도시 이미지를 바꾸겠다"고 목소리를 높였다.

진해권은 해양·산림 복합 관광축으로 설정했다. 송 후보는 앞서 발표한 진해해양공원·소쿠리섬 연계 체류형 해양관광 허브 조성 계획에 더해 진해드림파크 내 산림휴양테마파크 조성을 약속했다. 편백숲을 활용한 산림레포츠 시설, 숲속의 집, 수 치유센터 등을 도입해 휴양과 체험이 결합된 산림관광 콘텐츠를 만든다는 계획이다.

그는 "진해 해양·산림 자원을 연계해 체류형 관광 기반을 넓히고, 도심과 인접한 산림휴양 공간을 조성해 시민과 관광객이 함께 찾는 도심형 산림휴양 거점으로 만들겠다"고 언급했다.

송 후보는 "도시는 단순한 주거공간이 아니라 시민의 삶이 즐겁고 행복한 공간이어야 한다"며 "청년이 머물고 가족이 찾는, 문화와 관광, 여가와 휴식이 살아있는 창원을 만들겠다"고 말했다. 이어 "'꿀잼도시 창원' 구상을 임기 내 실현하겠다"고 다짐했다.

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