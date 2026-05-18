전북 학교운영위원장협의회 회장단, 이남호 교육감 후보 지지 선언

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학력 회복·미래역량 강화 중심 실용교육 비전 강조

교실 권위 회복·책임교육 기반 전북교육 변화 기대

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북특별자치도 학교운영위원장협의회 회장단이 이남호 전북교육감 후보에 대한 공식 지지를 선언했다.

이남호 후보 선거사무소를 찾은 윤미연 전북회장을 비롯한 12개 시·군 학교운영위원장협의회 회장단은 18일 공개 지지 의사를 발표했다.

학교운영위원장협의회 회장단이 18일 이남호 전북교육감 후보에 대한 공식 지지를 선언했다.[사진=이남호 캠프]2026.05.18 lbs0964@newspim.com

회장단은 이날 지지 선언문을 통해 "전북교육의 미래와 아이들의 성장 방향에 대해 깊이 고민한 끝에 이남호 후보 지지를 결정했다"며 "기초학력과 미래역량을 균형 있게 키우는 교육이 필요하다"고 밝혔다.

이어 "이념과 구호를 넘어 학생 개개인의 성장과 실질적인 교육성과 중심의 교육으로 전환해야 할 시점"이라며 "그동안 학력 신장과 교실의 교육적 권위, 책임 있는 교육환경 조성 측면에서 아쉬움이 있었다"고 지적했다.

또 "이남호 후보는 도덕적 신뢰를 바탕으로 미래사회 변화에 대응하는 실용적 교육정책과 학력 회복, 디지털·과학 기반 미래교육, 지역과 함께하는 책임교육 비전을 제시하고 있다"고 평가했다.

회장단은 "이번 지지는 오직 아이들과 전북교육의 미래를 위한 학교 현장의 자발적 판단"이라며 "전북교육이 학생의 실력을 키우고 교실을 바로 세우며 미래를 준비하는 방향으로 나아가야 한다"고 강조했다.

이어 "전북도 및 시·군 학교운영위원장협의회 회장단은 전북교육의 새로운 도약을 기대하며 이남호 후보를 적극 지지한다"고 밝혔다.

이남호 후보 지지 선언 참여 회장단은 ▲전북도 학교운영위원장협의회 윤미연 회장▲전주시 학교운영위원장협의회 윤미연 회장▲익산시 학교운영위원장협의회 김정범 회장▲군산시 학교운영위원장협의회 이정은 회장▲정읍시 학교운영위원장협의회 최홍규 회장▲남원시 학교운영위원장협의회 방극만 회장 등이다.

또 ▲김제시 학교운영위원장협의회 박종철 회장▲완주군 학교운영위원장협의회 김도영 회장▲무주군 학교운영위원장협의회 유양하 회장▲임실군 학교운영위원장협의회 이은주 회장▲순창군 학교운영위원장협의회 양재환 회장▲고창군 학교운영위원장협의회 임재옥 회장▲부안군 학교운영위원장협의회 최정열 회장 등도 참여했다.

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