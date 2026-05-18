5·18에 '탱크데이' 논란…스타벅스 "고객께 진심으로 사과"

'책상에 탁' 문구까지 도마…온라인서 5·18 폄훼 의혹 제기

스타벅스 "내부 프로세스 점검·개선"…관련 이벤트 페이지 비공개 전환

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 스타벅스 코리아가 5·18민주화운동 기념일 당일 진행한 '탱크데이' 이벤트를 둘러싸고 온라인 논란이 확산되자 공식 사과하고 행사를 중단했다.

18일 업계에 따르면 스타벅스는 지난 15일부터 26일까지 진행 예정이던 '버디 위크' 이벤트 과정에서 '단테·탱크·나수' 텀블러 시리즈를 앱 내 프로모션하며 '탱크데이' 표현과 '책상에 탁' 문구 등을 사용했다. 이후 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 해당 표현들이 5·18민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시킨다는 지적이 제기됐다.

[사진=온라인 커뮤니티 캡쳐]

특히 일부 이용자들은 스타벅스가 5월 18일을 '탱크데이'로 지정한 점을 문제 삼으며 5·18 광주민주화운동을 비하하는 표현 아니냐는 의혹을 제기했다. '책상에 탁'이라는 문구 역시 과거 경찰이 박종철 열사 사망 사건 당시 발표했던 "책상을 탁 치니 억 하고 죽었다"는 표현을 떠올리게 한다는 비판이 이어졌다.

논란이 확산되자 스타벅스는 공식 입장을 내고 사과했다. 스타벅스는 "버디 위크 이벤트 과정에서 부적절한 문구가 사용됐음을 발견했다"며 "고객들에게 불편과 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다. 이어 "해당 행사는 현재 중단했으며 향후 유사 사례 예방을 위해 내부 프로세스를 점검하고 개선해 나가겠다"고 덧붙였다.

현재 스타벅스 공식 홈페이지와 앱 내 관련 이벤트 페이지는 비공개 처리된 상태다. 업계에서는 이번 논란이 단순 마케팅 문구 논란을 넘어 브랜드 메시지 검수 과정 전반에 대한 문제 제기로 이어질 가능성이 있다고 보고 있다.

mkyo@newspim.com