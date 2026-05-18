홍태용 김해시장 후보 "1인당 20만 원 씩 민생 회복 지원금 지급"

AI 핵심 요약beta
- 홍태용 국민의힘 김해시장 후보가 18일 김해시민에게 1인당 20만원 민생회복지원금 지급 공약을 발표했다
- 올해 말과 내년 상반기 두 차례에 걸쳐 10만원씩 지급하고 조례 개정·추경·행정절차를 거쳐 재원을 확보하겠다고 밝혔다
- 정영두 후보의 1인당 10만원 공약을 재원·절차 면에서 비판하며 단계적 집행과 재정 구조조정으로 실효성 있는 지원을 강조했다
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[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 홍태용 국민의힘 김해시장 후보가 김해시민에게 1인당 20만 원의 민생 회복 지원금을 지급하겠다는 공약을 내놨다.
홍 후보는 18일 김해시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "민생은 구호가 아니라 예산과 정책, 실행으로 지켜야 한다"며 "올해와 내년 상반기에 나눠 민생지원금을 지급하겠다"고 밝혔다.
홍 후보가 제시한 계획에 따르면 김해시는 올해 말까지 모든 시민에게 1인당 10만 원을 지급하고 내년 상반기에 추가로 10만 원을 더 지원한다.
그는 "고유가·고물가와 경기 둔화 흐름이 단기간에 해소되기 어렵고 중동 정세 불안과 국제유가 상승, 수출 둔화, 내수 회복 불확실성 등으로 시민 부담이 내년 상반기까지 이어질 가능성이 크다"고 설명했다.
지원을 두 차례로 나누는 이유에 대해 홍 후보는 "단발성 현금 지급이 아니라 생활고 완화를 위한 단계적 지원이 필요하다"고 강조했다.
그러면서 "관련 조례 개정, 추가경정예산 편성, 시의회 심의, 지급 시스템 구축, 대상자 확정, 상품권 또는 지급 수단 발행 등 행정 절차에 소요되는 시간을 고려해야 한다"고 덧붙였다.
재원은 조례 개정과 함께 순세계잉여금 476억 원 활용, 불요불급 사업비 조정, 지역경제 선순환 구조 설계 등을 통해 마련하겠다는 구상을 밝혔다. 그는 "시민이 낸 세금을 시민 경제를 되살리는 마중물로 쓰겠다"고 말했다.
정영두 더불어민주당 후보의 공약과의 차별성도 부각했다. 홍 후보는 "정영두 후보가 취임 100일 안에 1인당 10만 원을 지급하겠다고 했지만 조례 개정이 늦어지거나 의회가 문제를 제기하고 추경이 지연되면 어떻게 할 것인지, 100일 안에 어떤 예산을 얼마나 줄여 재원을 마련할 것인지가 불명확하다"고 직격했다.
정 후보의 재원 마련 방안에 대해 "불필요한 축제와 행사 예산을 줄이겠다고 했지만 관련 예산을 모두 합쳐도 연간 110억 원 수준에 그쳐 약속한 지원금 규모를 충당하기에는 부족하다"고 쓴소리를 던졌다.
홍 후보는 "민생 문제는 구호나 선언만으로 해결될 사안이 아니다"라며 "재정 구조조정과 단계적 집행 계획을 통해 실효성 있는 민생 지원을 추진하겠다"고 목소리를 높였다.
news2349@newspim.com