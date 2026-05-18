코오롱생명과학 "KLS-3021, 삼중음성유방암 항암효과 확인"

세계적 권위 美 학회서 구두발표

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 코오롱생명과학은 항암 유전자치료제 후보물질 'KLS-3021'의 삼중음성유방암(TNBC) 전임상 연구 결과를 미국 세포유전자치료학회(ASGCT) 연례학술대회에서 구두 발표했다고 18일 밝혔다.

ASGCT는 세포·유전자치료 분야 대표 국제학회 중 하나로, 학술적 가치와 차별성이 높은 연구에 한해 제한적으로 구두 발표 기회를 제공하는 것으로 알려져 있다. 올해 학술대회는 지난 11일부터 15일까지(현지시간) 미국 보스턴에서 열렸다.

코오롱생명과학 사옥 [사진=코오롱생명과학]

이번 발표는 'KLS-3021: 삼중음성유방암에서 종양미세환경 재구성을 통해 암 특이적 장기 면역기억을 유도하는 차세대 종양용해성 백시니아 바이러스'를 주제로 진행됐다. 연구 핵심은 KLS-3021이 TNBC 모델에서 단순한 종양세포 용해를 넘어 면역억제적 종양미세환경(TME)을 항암 면역에 유리한 환경으로 재구성하고, 장기적인 항암 면역기억까지 유도했다는 점이다.

삼중음성유방암은 적용 가능한 표적치료 옵션이 제한적이고 재발 및 전이 위험이 높은 난치성 유방암으로 꼽힌다. 낮은 면역원성과 면역억제성 종양미세환경 특성으로 인해 기존 면역항암제 치료 반응에도 한계가 있다는 평가를 받아왔다.

KLS-3021은 재조합 백시니아 바이러스 기반 항암 유전자치료제로, PH20·IL-12·sPD1-Fc를 탑재해 종양세포 직접 사멸과 세포외기질(ECM) 장벽 분해, 항종양 면역반응 활성화를 동시에 유도하도록 설계됐다.

연구진은 실제 종양 환경을 보다 잘 반영하는 동소이식(orthotopic) TNBC 모델을 활용해 KLS-3021의 항암 효능과 면역학적 변화를 평가했다. 그 결과 종양 내 단회 투여만으로도 용량 의존적인 종양 성장 억제 효과가 확인됐으며, 고용량군에서는 완전관해(CR) 사례도 관찰됐다. 투여 초기 종양 조직 분석에서는 세포외기질 주요 성분인 히알루론산 감소가 확인돼 종양 내 물리적 장벽 붕괴 가능성을 시사했다.

종양미세환경 내 면역세포 분석에서는 대식세포 침윤 증가와 항종양 면역반응 관련 지표 활성화가 관찰된 반면, 면역억제성 대식세포는 감소한 것으로 나타났다. 연구진은 이를 바탕으로 KLS-3021이 면역억제적 종양미세환경을 항암 면역반응에 유리한 방향으로 재구성한 것으로 해석했다.

특히 완전관해에 도달한 마우스에 동일 암세포를 재접종한 결과, 치료 경험이 없는 대조군 대비 종양 형성이 유의하게 억제됐다. 비장세포 분석에서도 중심기억(Central Memory) 및 효과기억(Effector Memory) CD8⁺ T세포 집단 증가와 함께 강력한 전신성 항암 면역반응이 확인됐다.

코오롱생명과학은 이번 결과를 바탕으로 KLS-3021이 삼중음성유방암의 재발 및 전이 위험을 극복할 수 있는 새로운 치료 전략이 될 가능성을 확인했다고 밝혔다. 현재 회사는 전립선암과 피부 편평세포암(cSCC), 두경부 편평세포암(HNSCC) 등 다양한 고형암을 대상으로 KLS-3021 연구를 진행하고 있으며, 글로벌 연구개발 협력과 사업화 논의도 확대할 계획이다.

이한국 코오롱생명과학 대표는 "이번 발표는 KLS-3021이 삼중음성유방암에서 종양 억제뿐 아니라 종양미세환경 재구성과 장기 면역기억 형성 가능성까지 보여줬다는 점에서 의미가 크다"며 "검증된 전임상 데이터를 기반으로 고형암 대상 차세대 면역항암 플랫폼 개발 전략을 구체화하고 글로벌 사업 성과로 이어질 수 있도록 역량을 집중하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com