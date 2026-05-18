HD현대마린솔루션, 美 데이터센터 엔진 유지보수 맡는다…전력 인프라 사업 확대 부제

AI 핵심 요약beta
- HD현대마린솔루션이 18일 AEG와 데이터센터 전력용 엔진 유지·보수 협약을 맺었다
- 양사는 텍사스 데이터센터 전력용 엔진 33기에 대해 장기 유지·보수와 운영 협력 체계를 구축한다
- HD현대마린솔루션은 LTSA·O&M 기반으로 엔진 전 생애주기 관리와 고부가 서비스 수익 모델을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= HD현대마린솔루션이 미국 에너지 인프라 개발 기업 AEG(Aperion Energy Group)와 데이터센터 전력용 엔진 유지·보수 업무협약을 체결했다.
협약에 따라 두 회사는 AEG가 텍사스주에 건립 중인 데이터센터 내 전력용 엔진 33기에 대한 장기 유지·보수 및 운영을 위한 협력 체계를 구축한다. 앞서 HD현대중공업은 4월 AEG와 20MW급 힘센(HiMSEN)엔진 기반 684메가와트(MW) 규모의 발전설비 공급계약을 체결한 바 있다.
최근 인공지능(AI) 기술 발전으로 데이터센터의 전력 소모량이 급증하면서 비상 발전 및 상용 전력 공급 시스템의 신뢰성이 운영 효율을 좌우하는 요소로 떠올랐다.
이번 협력은 단순 엔진 공급을 넘어 엔진의 전 생애주기를 관리하는 장기 유지·보수 계약(LTSA)과 운영·정비 계약(O&M) 체결을 전제로 한다. HD현대마린솔루션은 이를 통해 지속적인 수익을 창출하는 고부가가치 서비스 수익 모델을 구축할 계획이다.
chanw@newspim.com