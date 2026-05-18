이범석, 청주 장애인보호작업장 방문…"자립 기반·사회통합 지원 강화"

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 이범석 국민의힘 청주시장 후보는 18일 청주나누리장애인보호작업장을 방문해 현장 정책간담회를 열고 장애인 자립기반 마련과 사회통합 방안을 논의했다.

이 후보는 이날 간담회에서 장애인의 경제적 자립과 사회활동 참여 확대를 위한 지원 필요성을 강조하며 관련 정책 추진 의지를 밝혔다.

이범석 국민의힘 청주시장 후보. [사진=이범석 캠프]

그는 충북 최초로 뇌병변 장애인 주간이용시설을 확충하고 중증 시각장애인의 경제적 자립을 돕기 위한 '충북광화원 제안원' 신축 이전, 흥덕구 신봉동 장애인 디지털 빌리지 조성 등 그간 추진해 온 정책을 소개했다.

특히 VR·AR 기술을 활용한 디지털 빌리지를 통해 장애인의 디지털 접근성을 높이고 정보격차 해소에 기여하고 있다고 설명했다.

이 후보는 현장에서 제안된 다양한 의견에 공감을 표하며 "앞으로도 장애인의 자립 기반 강화를 위한 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

이어 "장애인 디지털 빌리지 활성화를 위한 과감한 지원과 함께 장애인연금 수급자를 대상으로 건강 증진 및 사회활동 목표 달성 시 건강소득을 지원하는 방안도 마련하겠다"고 약속했다.

baek3413@newspim.com