안성시, 제9회 지방선거 투표 참여 홍보…온·오프라인 병행

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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 오는 6월 3일 실시되는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 시민들의 적극적인 투표 참여를 유도하기 위해 온·오프라인 통해 홍보 활동을 강화한다.

18일 시에 따르면 사전투표는 5월 29일부터 30일까지 이틀간 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 사전투표소에서, 6월 3일 본투표 역시 오전 6시부터 오후 6시까지 지정된 주소지 관할 투표소에서 참여할 수 있다.

안성시, 제9회 지방선거 투표 참여 홍보 안내 이미지[사진=안성시]

특히 시는 시민들이 선거 일정을 인지할 수 있도록 생활 밀착형 오프라인 홍보를 강화하기로 했다.

아울러 읍·면·동 행정복지센터에 포스터와 리플릿을 비치하고 안내 현수막을 게시는 물론 안성맞춤시장 청년창업거리에서 이색 포토존을 설치해 홍보를 강화하고 있다. 시는 관용 차량 200대와 관내 시내·광역버스 79대에 홍보 스티커를 부착해 움직이는 홍보 매체로 활용 중이다.

이와 함께 행정전화 통화연결음 안내 시청 누리집 배너 송출 내혜홀광장 및 버스터미널 주변 대형 전광판도 활용하고 있다. 여기다 시는 디지털 세대를 겨냥해서 공식 SNS 채널을 통해 투표 안내 영상과 카드뉴스를 배포할 예정이다.

시 관계자는 "지방선거는 지역의 미래를 결정하는 가장 중요한 선거인만큼 모든 유권자가 소중한 한 표를 행사할 수 있도록 선거일 전까지 집중적인 홍보를 이어가겠다"고 전했다.

lsg0025@newspim.com