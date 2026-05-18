평택시, '2026 마을리더 아카데미' 수료식 개최…14명의 마을리더 배출

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시사회적경제·마을공동체지원센터 주관으로 열린 '2026 평택마을리더 아카데미'에서 총 14명의 마을리더를 배출했다.

18일 시에 따르면 이번 교육은 마을활동가, 주민제안 공모사업 참여자, 평택마을네트워크 '담소' 활동가 등 지역 주민의 활동 역량 강화를 위해 마련됐다.

평택시, '2026 마을리더 아카데미' 수료식 모습[사진=평택시]

교육은 지난 4월 9일부터 5월 14일까지 총 6회에 걸쳐 매주 목요일 평택시사회적경제·마을공동체지원센터에서 진행됐다.

주요 교육 과정은 새로운 시대의 마을 제안, 이웃 관계망 연결, 정책으로서의 마을공동체 대응 등 실무 중심의 주제와 역량 강화 워크숍으로 운영됐다.

특히 현장 경험이 풍부한 전문가들이 강사로 참여해 실제 사례 중심으로 강의를 진행해 수강생들의 큰 호응을 얻었다.

수료자들은 앞으로 신규 공동체와 주민 모임의 멘토로 활동하며 지역 공동체 기반 확대에 기여할 예정이다.

오경아 평택시사회적경제·마을공동체지원센터장은 "이번에 배출된 14명의 마을리더들이 지역 곳곳에서 주민 주도의 공동체 활동을 이끄는 주역이 되길 바란다"며 "앞으로도 지속적인 교육과 네트워크 지원을 통해 건강한 마을공동체 문화를 조성하겠다"고 말했다.

krg0404@newspim.com