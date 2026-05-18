[프로야구] 키움, 브룩스 방출...새 외국인 타자 히우라 영입

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 최하위로 추락한 키움 히어로즈가 결국 외국인 타자를 바꾸며 승부수를 던졌다. 새 카드로 메이저리그 출신 내야수 케스턴 히우라를 품었다.

키움은 18일 외국인 타자 트렌턴 브룩스에 대한 웨이버 공시를 요청하고 히우라와 총액 50만달러(연봉 40만달러·옵션 10만달러)에 계약했다고 밝혔다. 올 시즌 리그 홈런 최하위(23개)에 머물 만큼 장타력이 부족했던 타선에 변화를 주겠다는 계산이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 케스턴 히우라. [사진=키움 히어로즈] 2026.05.18 psoq1337@newspim.com

히우라는 빠른 배트 스피드와 강한 타구 생산 능력이 장점인 오른손 타자다. 1루와 2루 수비가 가능해 포지션 활용도도 나쁘지 않다. 2017년 메이저리그 신인드래프트에서 밀워키 브루어스의 1라운드 전체 9순위로 지명됐고, 2019년 빅리그 데뷔 시즌에는 84경기에서 타율 0.303, 19홈런, OPS 0.938을 기록하며 강렬한 인상을 남겼다.

메이저리그 통산 성적도 눈에 띈다. 6시즌 동안 302경기에 나서 타율 0.235, 50홈런, 134타점을 올렸다. 2019년, 2020년, 2022년 세 시즌 두 자릿수 홈런을 기록했다. 마이너리그에선 560경기에서 타율 0.298, 120홈런, OPS 0.924를 찍으며 장타력을 입증했다. 밀워키 이후 디트로이트, LA 에인절스, 콜로라도, LA 다저스를 거치며 경험도 쌓았다.

브룩스는 올 시즌 41경기에서 타율 0.217, OPS 0.545에 그쳤고 외국인 타자 중 유일하게 홈런이 없었다. 득점 기회에서 배트와 헬멧을 집어던지는 장면까지 겹치며 태도 논란이 불거졌고 교체 여론은 급격히 커졌다.

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