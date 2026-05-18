부산시, 방탄소년단 공연 맞춰 관광 프로그램 운영…도시 전역 '축제화'

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김해공항·부산역 환대 행사 추진

관광 경험 확장 지역 경제 활성화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 6월 방탄소년단 공연을 앞두고 도시 전역을 활용한 관광 프로그램을 운영한다.

시는 6월 12~13일 예정된 '방탄소년단 월드투어 아리랑 IN 부산'을 계기로 팬과 관광객 유치를 위한 '도시 전역 축제화' 프로젝트를 추진한다고 18일 밝혔다.

김해공항 국제선 입국장 포토존[사진=부산시] 2026.05.18

이번 사업은 공연을 중심으로 도시 전반을 하나의 문화·관광 공간으로 확장하는 데 초점을 맞췄다. 시는 '환대·체험·미식·각인' 4단계 전략을 통해 방문객 체류와 소비를 유도한다는 계획이다.

우선 김해공항과 부산역 등 주요 거점에 환영 프로그램을 운영한다. 김해공항에서는 6월 8~14일 외국인 대상 환대 행사가 진행되며, 부산역 유라시아플랫폼에는 6월 5~21일 웰컴센터가 설치된다. 관광 안내와 짐 보관, 케이팝 체험 프로그램 등을 제공한다.

부산역 광장에서는 공연과 지역 상품 홍보 행사가 열린다. 6월 12~13일에는 시와 민간업체가 참여하는 부산 제품 판매 기획전도 마련된다. 광안대교와 부산타워 등 주요 시설에는 경관조명을 운영하고, 도심 전광판을 통해 환영 메시지를 송출한다.

체험 프로그램도 확대된다. 광안리해수욕장에서는 6월 12~13일 드론 1천 대와 경관조명을 활용한 야간 공연이 진행된다. 송상현광장에는 6월 11~13일 체험형 공간과 공연이 결합된 프로그램이 운영된다.

이와 함께 6월 5~21일에는 공연 테마를 반영한 시티투어버스 노선을 신설하고, 북·서부산과 도심, 금정, 해운대 등 권역별 관광 코스를 구성해 체류형 관광을 유도한다.

미식 콘텐츠도 연계한다. 부산항 제1부두에서는 6월 4~21일 '포트 빌리지 부산 2026'이 열려 식음료와 체험 공간이 운영된다. 지역 식당과 협업한 프로모션과 야간 관광 프로그램도 함께 추진된다.

공연장 인근에는 관광홍보관을 설치해 주요 관광자원을 안내하고, 일부 방문객에게 관광 기념품과 할인권이 포함된 웰컴키트를 제공한다.

시 관계자는 "공연을 계기로 도시 전반의 관광 경험을 확장해 부산 재방문으로 이어지도록 하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com