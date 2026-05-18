경남도, 상반기 농정 성과 가시화…"농정 대전환 원년"

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스마트농업 면적 28.6% 증가·청년농 유입

농어업인수당 1인 기준 60만 원으로 인상

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 청년농 유입과 스마트농업 확산을 중심으로 한 상반기 농정 성과를 공개했다.

장영욱 농정국장은 18일 도청 프레스센터에서 정례브리핑을 열고 2026년 상반기 주요 농정과제 추진 상황과 성과를 설명했다.

도는 올해를 '농정 대전환 원년'으로 설정하고 청년농 기반 확충, 스마트농업 확대, 수출농업 경쟁력 강화, 농가 소득 안정, 먹거리 복지 확대를 중점 추진하고 있다.

장영욱 경남도 농정국장(오른쪽 두 번째)이 18일 도청 프레스센터에서 농정국 정례브리핑을 열고, 2026년 상반기 주요 농정과제 추진상황과 성과를 발표하고 있다.[사진=경남도] 2026.05.18

청년농업인 분양형 스마트농업단지는 밀양시 초동면 일원 10ha 규모로 조성 중이다. 농지를 장기 임대 후 상환을 거쳐 매도까지 연계하는 방식이다. 총사업비는 89억 원이다. 지난 2월 공모 결과 33명, 33ha 규모의 수요가 접수돼 계획 대비 3배를 넘었다.

도는 12명, 10.4ha를 우선 선정하고 4월 매칭을 마쳤으며, 현재 7명 5ha 계약이 완료됐다. 선정자의 83%가 타지역 출신으로 나타나 청년층 유입 효과도 확인됐다. 도는 6월까지 절차를 마무리하고 추가 사업도 검토할 방침이다.

스마트농업 확산도 이어지고 있다. 도는 청년 스마트팜, 특화단지 조성, 시설 현대화, 난방기 지원 등 4개 분야에 301억8890만 원을 투입했다. 그 결과 스마트팜 면적은 288.2ha에서 370.5ha로 28.6% 증가했고 농가도 545호에서 634호로 늘었다.

청년 스마트팜 사업의 경우 생산량 43.5%, 소득 39.6% 증가, 노동력 36.3%, 경영비 21.2% 절감 효과가 나타났다.

수출농업 기반도 확대됐다. 도는 농림축산식품부의 2026년 스마트 수출전문단지 공모에서 전국 최다 규모로 선정됐다. 창원·진주·밀양·함안·창녕 등 5개 시군 9개 단지, 14곳이 포함됐으며 총사업비 21억4100만 원을 확보했다. 단감, 파프리카, 딸기, 토마토 등 주요 품목을 중심으로 저온저장시설, AI 선별기, 환경제어장치 등을 지원할 계획이다.

농가 소득 안정 정책도 강화됐다. 농어업인수당은 1인 기준 60만 원으로 인상됐고 지급 시기도 앞당겨 지난달부터 시군별로 지급 중이다. 올해 신청자는 26만3729명으로 집계됐다. 도는 영농비 지출이 집중되는 시기에 맞춘 조기 지급이 농가 부담 완화에 도움이 될 것으로 보고 있다.

먹거리 복지 분야에서는 어린이집 과일간식 지원사업 만족도가 5점 만점에 4.7점으로 나타났다. 도는 연간 약 40억 원을 투입해 영유아 4만 명에게 제철 과일을 공급하고 있으며, 올해는 단가를 2000원으로 인상했다. 품질과 공급량에 대한 긍정 응답은 각각 98%로 조사됐다.

도는 하반기에는 사업 정착과 현장 체감도 제고에 집중할 계획이다.

장영욱 농정국장은 "올해 상반기는 경남 농정 대전환을 위한 주요 과제들이 본격적으로 실행된 시기였다"며 "하반기에는 이 성과들이 농업인의 경영 안정과 소득 향상, 도민이 체감하는 먹거리 복지로 이어질 수 있도록 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com