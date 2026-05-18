순창군, 기업친화 행정 강화…경영안정·일자리 지원 확대

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기업 애로 해소·규제 개선 기반 맞춤형 지원체계 구축

중소기업 경쟁력 강화·고용 활성화 위한 정책 추진

[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 기업하기 좋은 환경 조성과 지역경제 활성화를 위해 기업 지원 정책을 확대하며 친기업 행정 강화에 나섰다.

군은 기업 애로 해소부터 경영 안정, 일자리 지원, 규제 개선까지 아우르는 지원체계를 구축해 기업과 지역이 함께 성장하는 산업 환경 조성에 힘을 쏟고 있다고 18일 밝혔다.

순창군이 기업하기 좋은 도시 조성에 박차를 가하고 있다.[사진=순창군] 2026.05.18 lbs0964@newspim.com

우선 기업 현장의 어려움을 신속하게 해결하기 위해 '1기업-1공무원 기업애로 해소 전담제'를 운영하고, 인허가 등 각종 행정절차에 대한 민원 신속처리 체계를 강화할 계획이다.

또 정기적인 기업인 간담회와 설문조사를 통해 현장 의견을 수렴하고 기업이 체감할 수 있는 지원 방안을 지속 발굴해 나갈 방침이다.

지역 기업 경쟁력 강화를 위한 지원도 확대된다. 군은 중소기업 육성자금 융자 이차보전 사업과 국내 박람회 참가 지원, 기업 근로자 출퇴근 승합차량 유류비 지원 등을 통해 기업 경영 부담 완화와 안정적인 성장 기반 마련을 지원한다.

기업 인력난 해소를 위한 일자리 정책도 함께 추진된다. 순창군 일자리박람회를 개최해 취업 상담과 현장 면접을 지원하고, 기업 맞춤형 고용 지원체계를 구축해 지역 일자리 창출과 기업 성장의 선순환 구조를 만든다는 계획이다.

이와 함께 관내 기업 제품 홍보와 규제 관련 조례·제도 개선도 병행해 기업 활동에 걸림돌이 되는 요소를 지속적으로 정비할 예정이다.

군 관계자는 "기업이 성장해야 지역경제도 함께 성장할 수 있다"며 "기업 현장의 목소리를 적극 반영하고 실질적인 지원 정책을 확대해 기업하기 좋은 순창 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

bs0964@newspim.com