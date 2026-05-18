나주 영산포 홍어·한우축제 22일 개막…사흘간 미식·공연 총집결

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홍어·한우 할인·체험

[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 나주시는 오는 22일부터 24일까지 3일간 영산강 둔치체육공원 일원에서 '제22회 영산포 홍어·한우축제'를 연다고 18일 밝혔다.

앞서 지난 15일부터 17일까지 나주읍성 일원에서 열린 '제6회 천년나주목읍성문화축제'는 역사와 문화를 결합한 다양한 프로그램으로 큰 호응을 얻으며 나주 관광 분위기를 끌어올렸다.

시는 이번 영산포 홍어·한우축제를 통해 읍성권 역사 문화 축제의 흥행 분위기를 영산포권 미식 문화와 체험 축제로 이어간다는 계획이다.

제21회 영산포 홍어·한우축제. [사진=나주시] 2026.05.18 ej7648@newspim.com

축제는 600년 전통 영산포 숙성 홍어와 '나주들애찬 한우'를 중심으로 구성된다. 행사장에는 한우구이존과 시식장, 할인판매장, 로컬푸드 판매장이 운영된다. 국내산 홍어는 35%, 수입산은 50% 할인 판매되며 한우는 30% 할인된 가격에 직영 판매된다.

가족 단위와 청년층을 겨냥한 체험 프로그램도 마련됐다. 에어바운스, 랜덤플레이댄스, 풍선아트, 매직 버블쇼 등이 상시 운영된다. 영산강 둔치 16만㎡ 규모 꽃양귀비 단지와 연계한 포토존과 휴게 공간도 조성된다.

공연도 이어진다. 개막일에는 류지광을 비롯해 박성현, 이은비가 무대에 오른다. 23일에는 신승태, 진이랑, 이승우가 출연한다. 폐막일에는 박서진 공연과 함께 불꽃놀이가 진행된다.

주말인 23~24일에는 축제장과 영산강 정원 주차장을 잇는 무료 셔틀버스가 오전 11시부터 오후 10시까지 순환 운행된다.

나주시는 숙박 관광객 인센티브 '나주 1박 2득' 사업도 추진 중이다. 1박 이상 숙박하고 관광지 1곳 이상을 방문한 관외 관광객에게 숙박 지원과 관광시설 혜택을 제공한다. 최대 15만원까지 지원된다.

장행준 추진위원장은 "영산포 홍어·한우축제는 나주의 맛과 흥을 보여주는 행사"라며 "다양한 먹거리와 공연을 통해 봄철 관광객 유치에 힘쓰겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com