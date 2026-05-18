[MLB] KIA 출신 라우어, LA 다저스로 현금 트레이드

AI 핵심 요약beta
- 에릭 라우어가 18일 토론토에서 현금 트레이드로 다저스로 이적했다
- KIA와 토론토를 거친 라우어는 지난해 9승2패 평균자책점 3.18로 활약했으나 올 시즌 부진했다
- 선발 부상 공백이 큰 다저스는 좌완이자 이닝 소화 능력이 검증된 라우어를 즉시 선발 자원으로 낙점했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2024시즌 KBO리그 KIA 타이거즈에서 뛰었던 좌완 에릭 라우어가 LA 다저스 유니폼을 입는다. 미국프로야구 공식 홈페이지 MLB닷컴은 18일(한국시간) "토론토 블루제이스에서 방출 대기 상태였던 라우어가 다저스로 현금 트레이드됐다"고 전했다.
라우어는 KIA에서 7경기 2승 2패 평균자책점 4.93을 기록한 뒤 토론토로 이적했다. 빅리그 복귀 후 지난 시즌 28경기(선발 15경기)에서 9승 2패, 평균자책점 3.18. 안정적인 투구로 팀의 월드시리즈 진출에 힘을 보탰다. 하지만 올 시즌 8경기 1승 5패, 평균자책점 6.69. 부진 속에 방출 대기 조치됐다.
다저스 선발진에 비상이 걸렸다. 블레이크 스넬은 왼쪽 팔꿈치 부상으로 이탈했다. 타일러 글래스노우도 허리 부상으로 전력에서 빠졌다. 6인 로테이션 운영에 균열이 생겼다. 지난 16일 LA 에인절스전에서는 윌 클라인을 선발로 내세우고 불펜 8명을 투입해 무실점으로 버텼다.
다저스는 결국 라우어를 선택했다. 검증된 이닝 소화 능력과 좌완이라는 희소성, 즉시 활용 가능한 선발 자원이라는 점을 높이 사 라우어를 낙점했다.
psoq1337@newspim.com