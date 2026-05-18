금산군 "농지보전부담금 온라인서 한 번에"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 금산군은 농지 전용 시 부과되는 농지보전부담금을 군민들이 쉽고 편리하게 관리할 수 있도록 한국농어촌공사에서 운영하는 농지보전부담금 온라인 서비스 이용 안내에 나선다고 18일 밝혔다.

이를 통해 농지보전부담금 관련 정보 확인이나 서류 발급을 언제 어디서나 온라인과 모바일에서 할 수 있다.

금산군청 전경. [사진=뉴스핌 DB]

이용을 원하는 군민은 인터넷 주소창에 농지보전부담금 온라인 서비스 사이트를 입력하거나 모바일로 접속하면 된다.

해당 서비스는 별도의 회원가입 없이 공동인증서, 휴대전화 인증 등 본인인증만으로 이용 가능하다.

농지보전부담금의 부과·수납·환급·취소 내역을 실시간으로 확인할 수 있으며 납부 후 필요한 농지보전부담금 납부확인서도 직접 신청하고 출력할 수 있다.

또 환급 결정 내역 확인 후 온라인으로 즉시 환급 청구가 가능해 민원인의 시간과 비용을 크게 절감할 수 있다.

농지보전부담금 온라인 서비스에 관한 자세한 사항은 안내 대표번호로 문의하면 된다.

gyun507@newspim.com