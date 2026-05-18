완도군, 다도해 일출공원 '스카이워크' 개방

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46m 투명 구조물로 전경 조망

[완도=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남 완도군은 다도해 일출공원 확대 조성 사업을 마무리하고 스카이워크와 잔디광장을 개방했다고 18일 밝혔다.

이번 사업은 2018년 국토교통부 지역개발 공모 선정으로 국비 50억원을 확보해 추진됐으며 2019년 기본설계 등 행정절차를 거쳐 2023년 공사에 착수, 올해 개방형 공원으로 정비를 완료했다.

완도 다도해 일출공원 전경. [사진=완도군] 2026.05.18 saasaa79@newspim.com

스카이워크는 길이 46m, 높이 16m 규모로 바닥을 투명 유리로 시공해 이용객이 하늘 위를 걷는 듯한 체험을 할 수 있도록 했다. 다도해의 크고 작은 섬들을 360도 파노라마로 조망할 수 있는 점이 특징이다.

기존 화단은 천연 잔디광장으로 조성돼 방문객들이 휴식 공간으로 활용할 수 있도록 했다. 향후 버스킹과 전시 등 문화예술 활동 공간으로 활용될 전망이다.

운영 시간은 오전 9시 30분부터 오후 5시 30분까지이며 안전 관람을 위해 반려견 동반 출입은 제한된다.

박은재 산림휴양과장은 "다도해 일출공원이 완도의 대표 조망 명소로 자리 잡도록 관리와 운영에 만전을 기하겠다"고 말했다.

saasaa79@newspim.com