익산 신청사 야외공연장 첫 개방…원슈타인·소코도모와 파크 콘서트

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시립예술단·힙합 아티스트 어우러진 도심형 문화축제 마련

돗자리 피크닉형 무료 공연으로 시민 참여형 문화공간 조성

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 신청사 야외공연장 개장을 기념해 시민 누구나 자유롭게 즐길 수 있는 대규모 야외 음악축제를 연다.

익산예술의전당은 오는 23일 오후 6시 신청사 야외공연장에서 '시청 파크 콘서트'를 개최한다고 18일 밝혔다.

이번 공연은 신청사 개청과 함께 조성된 야외공연장을 시민 문화공간으로 활성화하기 위해 마련된 첫 번째 야외 축제다.

익산 신청사서 첫 파크 콘서트가 열린다[사진=익산시] 2026.05.18 lbs0964@newspim.com

공연은 익산시립예술단의 무대로 시작된다. 시립무용단은 부채춤과 월하정인 등 전통춤 공연을 선보이고, 시립풍물단은 장구놀이와 판굿으로 축제 분위기를 끌어올릴 예정이다.

이어 시립합창단이 대중가요와 합창곡을 선사하며 세대가 함께 어우러지는 무대를 꾸민다.

오후 7시부터는 익산예술의전당 대표 브랜드 공연인 '산책음감'이 이어진다. 감성적인 음색으로 사랑받는 원슈타인과 개성 있는 퍼포먼스로 주목받는 소코도모가 출연해 힙합 공연을 펼친다.

시는 탁 트인 야외 공간에서 진행되는 이번 공연이 젊은 층뿐 아니라 가족 단위 시민들에게도 색다른 문화 경험이 될 것으로 기대하고 있다.

이번 콘서트는 별도 예매나 입장료 없이 누구나 자유롭게 관람할 수 있으며, 공연장 내 피크닉 공간도 함께 운영된다. 시민들은 돗자리와 간단한 간식을 준비해 도심 속 소풍처럼 공연을 즐길 수 있다.

우천 시에는 신청사 다목적홀로 장소를 옮겨 공연을 진행할 예정이다.

익산예술의전당 관계자는 "신청사 야외공연장이 시민들과 처음 만나는 자리인 만큼 누구나 편안하게 즐길 수 있는 축제 형식으로 준비했다"며 "새로운 시청 광장에서 특별한 추억을 만들길 바란다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com