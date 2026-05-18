신용한·이상천, 제천 발전 6대 핵심 과제 공동 발표

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의료 사각지대 해소를 위한 국가보훈병원 유치

"제천을 충북 균형발전 이끄는 산업 거점 육성"

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =더불어민주당 신용한 충북지사 후보와 이상천 제천시장 후보가 제천의 미래 발전을 위한 공동 비전을 발표했다.

18일 제천시청 브리핑룸에서 열린 기자회견에서 두 후보는 "충북의 균형발전은 구호에 그쳐선 안 된다"며 "제천이 revitalized되어야 북부권이 활성화되고 나아가 충북 전체의 균형발전이 이루어질 수 있다"고 강조했다.

민주당 신용한 도지사 후보와 이상천 제천시장 후보가 18일 제천시청에서 공동비전을 발표했다.[사진=조영석 기자] 2026.05.18 choys2299@newspim.com

이날 발표된 공동 비전에는 제천의 성장 기반을 마련하기 위한 6대 핵심 과제가 제시됐다.

먼저 신 후보와 이상 후보는 '제천 국가보훈병원 유치'를 추진하겠다고 강조했다.

이는 충북을 포함한 강원 남부, 경북 북부권의 의료 사각지대를 해소하고 지역 공공의료를 확충하기 위한 목적이다.

또한제5산업단지 개발을 기반으로 '국가산업단지 지정'을 추진할 계획도 전했다.

이차전지, 자율주행, 첨단소재 분야를 중심으로 한 미래산업 클러스터를 조성해 제천을 북부 권역의 산업 거점으로 발전시키겠다는 구상이다.

왕암동에서 약 400억 원 규모의 '국립 천연물소재 특화 실증지원 플랫폼' 구축이 정부 지원 아래 진행할 예정이다.

이 플랫폼은 제조공정의 표준화, 분석, 검증, 보관 기능 등을 통합해 지역 특화 산업인 천연물 산업의 경쟁력을 높이기 위해 마련된다.

청풍면에서 약 2000억 원 규모의 '국립 산림치유원 유치' 계획도 발표됐다.

제천의 청정 자연과 한방, 천연물 자원을 접목해 웰니스 도시로 거듭나겠다는 청사진이 공유됐다.

choys2299@newspim.com