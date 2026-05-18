"봉주르 지옥이야"…차승원, 제빵부터 예능감까지 꽉 채웠다

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 차승원이 '봉주르빵집'에서 제빵 실력과 유쾌한 입담을 오가며 프로그램의 재미를 이끌었다.

지난 15일 공개된 쿠팡플레이 예능 '봉주르빵집' 2회에서는 본격적인 영업에 돌입한 빵집 식구들의 분주한 하루가 그려졌다. 이날 차승원은 고창 특산물을 활용한 다양한 메뉴를 만들면서 주방팀의 중심에서 활약했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 봉주르빵집 차승원. [사진=쿠팡플레이] 2026.05.18 moonddo00@newspim.com

특히 2회에서는 반죽, 발효, 성형 등 제빵의 세부 과정이 촘촘히 담겨 보는 재미를 더했다. 차승원은 지문이 보일 만큼 반죽이 얇게 늘어나야 한다는 핵심 포인트를 짚으며 작업 흐름을 잡았고, 단계별 공정을 차분히 이어가 차식빵의 완성도를 높였다. 또, 고창 특산물을 활용한 고구마 케이크, 청보리 슈 등 화려하고 다양한 종류의 빵을 안정적으로 만들어내 다채로운 디저트의 향연과 함께 베이킹 예능 고유의 매력을 확실하게 각인시켰다.



홀에서의 모습도 인상적이었다. 차승원은 손님에게 직접 만든 메뉴를 추천하고, 어르신들에게 "젊으시다", "건강하시다"라고 편안하게 말을 건네는 등 자연스러운 응대로 분위기를 풀었다. 김희애가 홀에 함께 있어 달라고 하자 곧장 응하며 힘을 보태는 모습에서도 필요한 순간마다 제 몫을 해내는 그의 기민함이 드러났다.



유쾌함 역시 빠지지 않았다. 차승원은 식빵 성형 작업이 계속되자 "봉주르 지옥이야"라고 너스레를 떨고, 반죽 밀대를 활용한 즉석 세리머니로 웃음을 안겼다. 또, 온도계로 자신의 이마 온도를 재본 뒤 "미열이 있어서 퇴근해 봐야겠다"라고 장난을 건네는 등 진지한 작업 중에도 현장 분위기를 환기했다.



이처럼 차승원은 시청자들의 오감을 만족시키는 디저트들을 만들어낸 데 이어 손님들과의 소통, 동료들과의 유쾌한 호흡까지 선보이며 프로그램의 재미를 견인하고 있다. 그의 활약이 더해진 '봉주르빵집'은 공개 첫 주만에 라쿠텐 비키의 동남아시아 지역 주간 1위 및 전 세계 127개국 톱10에 진입하는 등 글로벌에서도 뜨거운 반응을 얻어 앞으로 이어갈 영업에 더욱 기대를 높인다.



한편, 달콤한 위로와 온기를 나누는 힐링 베이킹 예능 '봉주르빵집'은 매주 금요일 오후 4시 쿠팡플레이를 통해 공개된다.

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