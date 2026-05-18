윤건영 충북교육감 후보 "학생이 학교 주체"…민주시민교육 공약 발표

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성년의 날 맞아 청년 메시지도

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감 후보가 5·18 민주화 운동 46주년을 맞아 학생 참여를 핵심으로 한 민주시민교육 공약을 내놓았다.

윤 후보는 18일 "민주주의는 주민 참여를 통해 실현된다"며 "학생을 학교 공동체의 주체로 세우는 것이 민주시민교육의 출발점"이라고 밝혔다.

거리 인사하는 윤건영 충북교육감 후보. [사진=뉴스핌DB]

이어 "5·18 정신은 자유와 민주주의를 지키려는 시민의 용기"라고 강조했다.

윤 후보는 학생이 직접 예산 편성에 참여하는 '학생 참여 예산제 확대'를 공약했다.

학생들이 학교 예산 일부를 제안하고 결정하는 과정에서 토론과 책임, 협력 경험을 쌓도록 하겠다는 구상이다.

또 학교 운영 위원회에 학생회 의견을 반영하는 등 학생 참여를 제도화하겠다고 했다.

지역 현안을 다루는 '청소년 시민 의회'도 운영한다. 학생들이 정책을 제안하고 토론하는 과정을 통해 자치 역량을 키우도록 하겠다는 취지다.

이와 함께 지역 사회와 연계한 '인성 온(溫) 프로그램'을 도입해 봉사·체험 활동을 확대하고 중3·고3을 대상으로 금융 사기 대응과 계약 교육, 모의 투자 등 실생활 중심 경제 교육을 실시하겠다고 강조했다.

다문화·이주 배경 학생 밀집 지역에는 '상생 특별지구'를 지정해 학급당 학생 수를 조정하고 한국어 교육과 정서 지원을 강화할 계획이다.

이중 언어 역량을 갖춘 학생을 위한 '인재 양성 프로젝트'도 추진해 학습 격차 해소에 나서겠다고 했다.

윤 후보는 이날 성년의 날을 맞아 별도의 메시지를 통해 "스무 살, 새로운 이름으로 세상 앞에 서는 모든 청년들에게 축하를 전한다"며 "충북의 청년들이 가능성을 꿈꿀 수 있도록 출발선의 차이가 미래의 차이가 되지 않도록 교육이 끝까지 책임지는 사회를 만들겠다"고 다짐했다.

그러면서 "청년 여러분이 충북의 미래이자 대한민국의 희망"이라며 "당당하게 여러분의 시대를 열어가길 바란다"고 덧붙였다.

baek3413@newspim.com