"日, 동남아 8개국과 '해양 정보망' 구축 추진...수송로 방위 강화"

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 정부가 수입 물자의 주요 수송로 방위를 강화하기 위해 동남아시아 국가들과 해양 정보 공유 체계 구축에 나선다. 중국의 해양 진출 확대와 중동 정세 불안에 대응해 해상교통로 안전 확보를 강화하려는 움직임으로 풀이된다.

니혼게이자이신문은 17일, 일본 정부가 인공위성 등을 활용한 '해양 상황 파악(MDA) 시스템'을 구축하고, 2030년대 초반까지 동남아 8개국의 참여를 추진할 계획이라고 보도했다.

보도에 따르면 일본 정부는 올해 여름 마련할 '관민투자 로드맵'에 이 같은 구상을 반영할 예정이다. 일본은 정부개발원조(ODA)와 정부 안전보장 능력강화 지원(OSA) 사업을 활용해 동남아 국가들의 참여를 유도한다는 방침이다.

MDA는 일본우주항공연구개발기구(JAXA)와 민간기업이 운영하는 위성 정보를 활용해 선박 위치와 해상 상황을 실시간으로 공유하는 시스템이다. 일본 정부는 이를 통해 주요 항로 주변국과 정보를 공유하고 선박 감시 능력을 높일 계획이다.

일본이 특히 주목하는 지역은 말레이반도와 인도네시아 수마트라섬 사이의 말라카 해협, 대만과 필리핀 사이 바시 해협 등 국제 물류의 핵심 요충지다. 일본은 원유와 원자재 대부분을 중동에서 수입하고 있어, 호르무즈 해협과 동남아 해상교통로 안정이 경제안보와 직결돼 있다.

이번 구상은 최근 중동 정세 악화로 호르무즈 해협 봉쇄 우려가 커진 가운데 추진되고 있다. 일본 정부는 에너지 수송망 불안이 현실화할 가능성에 대비해 항로 방위 체계를 강화할 필요가 있다고 판단한 것으로 전해졌다.

동시에 중국 견제 의도도 깔려 있다는 분석이 나온다. 일본은 그동안 ODA와 OSA를 통해 동남아 국가들에 순시선과 경비정, 감시용 무인항공기(UAV) 등을 제공해 왔다.

지난해에는 인도네시아에 경비정, 말레이시아에 잠수 지원선을 제공했고, 재작년에는 필리핀에 순시선을 지원했다. 니혼게이자이는 이들 국가가 향후 MDA 참여 후보국이 될 가능성이 크다고 전했다.

지난해 10월 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 일본-아세안 정상회의에 참석한 다카이치 사나에 일본 총리 [사진=로이터 뉴스핌]

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