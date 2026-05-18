민형배, 광주 방문하는 장동혁에 "참회 없는 얄팍한 술수"

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"광주시민 도발 작전…전략적 인내로 승리해야"

민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보. [사진=박진형 기자]

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보가 장동혁 국민의힘 대표의 5·18 민주화운동 기념식 방문 일정에 대해 일침을 가했다.

민 의원은 18일 자신의 페이스북에 "진심 어린 사죄와 참회의 걸음으로 보기 어렵다"며 "오히려 분노한 시민들에게 '계란'이라도 맞으며 피해자 행세를 하려는 계산된 일정으로 보인다"고 주장했다.

그는 "광주 시민이 그런 얄팍한 술수에 넘어가지 않으실 것으로 확신한다"면서도 "저들은 그런 장면을 연출하고도 남을 세력이라는 점에서 우려스럽다"고 밝혔다.

이어 "광주는 이미 이겼고 여전히 이기고 있다"며 "장 대표의 얕은 계산에 따위에 말려들지 말고 그가 원하는 장면을 만들어주지 말아야 한다"고 강조했다.

특히 "그들이 흉내낼 수 없는 '전략적 인내'로 우리의 승리를 지켜내자"면서 "맞상대해 몸값을 키워주기보다 그냥 무시하자. 여유로운 침묵으로 장동혁 대표의 지저분한 의도를 좌절시켜야 한다"고 주장했다.

또 "지난 시기에도 여러 차례 광주를 도발하려는 시도가 있었지만 시민들은 흔들리지 않았다"며 "우리가 함께 일궈온 광주의 품격이야말로 누구도 흉내 낼 수 없는 오월의 힘"이라고 말했다.

bless4ya@newspim.com